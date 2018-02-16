Bakanlar Kurulu'na Varol yerine Onuray

Başbakanlık, Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapan ve daha önce de müşavirlik kadrosunda olan İlkan Varol’un 15 Şubat tarihinden itibaren görevden alındığını duyurdu.

Varol’un yerine 15 Şubat 2018 itibaren yine daha önce Başbakanlık Müşaviri olan Özlem Bayramoğlu Onuray’ın atandığı bildirildi.