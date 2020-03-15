Bakanlar Kurulu'dan pazar mesaisi
Bakanlar Kurulu’nda bugün alınacak kararların yazılı açıklamayla duyurulması bekleniyor.
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Bakanlar Kurulu, koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplandı. Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantı saat 14.30’da başladı.
Bakanlar Kurulu’nda bugün alınacak kararların yazılı açıklamayla duyurulması bekleniyor.
İlk vakanın 10 Mart Salı günü Alman bir turistte görülmesinin ardından bu sabah itibarıyla kuzey Kıbrıs'ta coronavirüs vakası 6’ya ulaşmış durumda.
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