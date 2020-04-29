Bakanlar Kurulu yeni kararları açıkladı

Bakanlar Kurulu sona erdi.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 6 buçuk saatlik Bakanlar Kurulu toplantısı ertesinde açıklama yapıyor:

15 Mayıs’a kadar uzatılan kısıtlamalar,

- Deniz yolu ile KKTC’ye gelişler 15 Mayıs’a kadar yasak

- Cenaze maksadı ve tedavi maksadı ile deniz yolu ile gidişlere ve dönüşlere izin.

- Gece TAM SOĞAKA ÇIKMA YASAĞI uzatıldı.

- Şehirler arası seyahat kısıtlaması 4 Mayıs’a kadar devam edecek, 4 Mayıs sabah 06:00’dan itibaren kaldırılacak.

- 4 Mayıs’tan sonraki Pazar günlerinde sadece market, eczane, bezin, için sokağa çıkılabilecek.

- 4 Mayıs’tan itibaren eczaneler normal saatlerine dönecek.

- Bankalar normal çalışma saatlerine dönecek,

- Düğün, sineme, spor müsabakaları vb toplu etkinlikler 15 Mayıs’a kadar yapılamayacak.

15 Mayıs’a kadar kamuda normal çalışma düzenine geçilmeyecek, ihtiyaç temelinde kamu görevlileri görevlerini yerine getirilerek. Risk grubundakilere gerekli esneklik gösterilecek.

- Kamuda, toplu hizmet verilen yerlerde imkan varsa randevu sistemine göre hizmet verilecek. Bir anda binada bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanacak, maske zorunluluğu olacak.

- KKTC’ye kara, deniz ve hava giriş kapılarından sadece KKTC vatandaşları ve eş ve çocuklarının girebildiğine ilişkin karar da 15 Mayıs’a kadar uzatıldı.

- Adaya kuzeyden kara ve deniz girişlerinden, ayrıca, geçişlerden sadece "KKTC vatandaşları ve eş ve çocuklarının" girebildiğine ilişkin karar 15 Mayıs’a kadar uzatıldı.

- Toplu olarak yapılacak ibadetler de Ramazan sürecinde yapılamayacak.

SEKTÖRLER:

4 Mayıs’tan itibaren açılacak sektörler haricinde kapalı olacak sektörlerin 15 Mayıs’a kadar kapalı olma kararı var. 15 Mayıs’ta şartlara bağlı yeniden değerlendirecek. 4 Mayıs itibarıyla açılacak yerler de süreçte şartlara bağlı değerlendirilebilecek.

15 Mayıs’a kadar KAPALI OLACAKLAR:

-Turizm sektörü kapalı

-Bar, cinema, eğlence yerleri

-Piknik alanları,

-Stadyumlar, spor alanları

-Toplu ulaşım,

-Düğün salonları bet ofisleri, gece kulüpleri

-Kuaför ve berberler,

-Pazar yerleri

-Çocuk oyun alanları,

-Kültür sanat, müze, ören yerleri

-Restoran, pastane, cafeler, büfeler de kapalı olacak. 11 Mayıs’a kadar çalışanlarına gerekli testleri yaptırmaları halinde, 11 Mayıs’tan itibaren eve servisi başlatabilecekler.

Açık olacak yerlerde kriterler:

Müşteri kaydı, dezenfektan, maske, sosyal mesafe kuralı vb gibi kriterler olacak. Kurallara uymayan işletmeler kapatılacak. Uymayanlara para veya kapatma cezası verilecek.

İşletmeler 4 Mayıs’ta açılacak.

Diğer kararlar…

KIB-TEK’le ilgili iddialar değerlendirildi.

Dolmak üzere olan Küçükbaş hayvan üreticililerinin faiz farkı hayvan desteği süresi uzatıldı.

1600 cc’ye kadar olan araçlardaki KDV oranlarına ilişkin kararların süresi de uzatıldı.

Vergisini gününde ödeyenler %5 indirimden, önümüzdeki 15 gün başvurulması halinde yararlanılabilecek.

Kararların ‘şu anki şartlara göre’ alındığının altını çizen Özersay, şartlara bağlı kararların değişebileceğine vurgu yaptı, herkesin gerekli hassasiyeti de göstermesi çağrısında bulundu. Rehavete kapılmadan süreci devam ettirme çağrısında da bulanan Özersay, ‘Hep birlikte en az hasarla bu süreçten çıkacağız’ dedi.