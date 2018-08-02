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BAKANLAR KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 20.15’te tamamlandı.

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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 20.15’te tamamlandı. Bugün saat 17.00 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu, 3 saat 15 dakika süren toplantısında rutin konuları görüştü.

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