BAKANLAR KURULU TOPLANTISI TAMAMLANDI
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 20.15’te tamamlandı.
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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 20.15’te tamamlandı. Bugün saat 17.00 sıralarında toplanan Bakanlar Kurulu, 3 saat 15 dakika süren toplantısında rutin konuları görüştü.
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