Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı 14.00 sıralarında sona erdi. Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yaklaşık dört saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.
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Bakanlar Kurulu toplantısı 14.00 sıralarında sona erdi. Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yaklaşık dört saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından basına açıklama yapılmadı.
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