Bakanlar Kurulu toplantısı 2 buçuk saat sürdü
Bakanlar Kurulu toplantısı saat 18.30’da sona erdi. Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, bugün iki buçuk saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.
A+A-
Bakanlar Kurulu toplantısı saat 18.30’da sona erdi. Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, bugün iki buçuk saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.
Bu haber toplam 269 defa okunmuştur
Etiketler : Bakanlar Kurulu
Önceki ve Sonraki Haberler