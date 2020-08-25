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Bakanlar Kurulu toplanıyor… Yeni tedbirler gündemde

Bakanlar Kurulu toplanıyor… Yeni tedbirler gündemde

Bakanlar Kurulu, saat 11.00’de toplanıyor.

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu sabah YDÜ’yü ziyaretinde, Bakanlar Kurulu toplantısında yeni tedbirlerin de alınabileceğini söyledi. Özersay, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nun yeni bir değerlendirme yapacağını ve bu toplantı öncesinde, geçtiğimiz hafta DAÜ’de olduğu gibi bugün de YDÜ’nün fikirleri ile yol haritasını dinlemek için ziyareti düzenlediğini ifade etti.

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