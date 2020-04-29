Bakanlar Kurulu toplanıyor. Başbakan Ersin Tatar başkanlığında, saat 10.30 sıralarında başlaması planlanan toplantıda, kovid-19 salgınına karşı Mart ayı ortalarında kapatılan sektörlerin hangilerinin açılmasına başlanacağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında hükümet üyelerinin açıklamalarına göre, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında birçok sektör ve iş yerleriyle ilgili açılma kararı alınması bekleniyor.