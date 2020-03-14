Bakanlar Kurulu toplandı, Manavoğlu da toplantıda

Bakanlar Kurulu az önce yeniden toplandı. Toplantıya Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun da katıldığı belirtilirken, bu katılımın dünden alınan bazı kararların uygulamaya alınmasıyla ilgili olduğu ifade ediliyor.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun toplantıya katılımıyla ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken, gözler toplantı sonrası yapılacak olan açıklamaya çevrildi.