Bakanlar Kurulu toplandı, Manavoğlu da toplantıda
Bakanlar Kurulu az önce yeniden toplandı. Toplantıya Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun da katıldığı belirtilirken, bu katılımın dünden alınan bazı kararların uygulamaya alınmasıyla ilgili olduğu ifade ediliyor.
A+A-
Bakanlar Kurulu az önce yeniden toplandı. Toplantıya Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun da katıldığı belirtilirken, bu katılımın dünden alınan bazı kararların uygulamaya alınmasıyla ilgili olduğu ifade ediliyor.
Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun toplantıya katılımıyla ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken, gözler toplantı sonrası yapılacak olan açıklamaya çevrildi.
Bu haber toplam 115 defa okunmuştur
Etiketler : Bakanlar Kurulu
Önceki ve Sonraki Haberler