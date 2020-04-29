Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu 11.40 itibariyle toplandı. Toplantıda salgından dolayı kapatılan sektörlerin hangilerinin açılmasına başlanacağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.
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Bakanlar Kurulu 11.40 itibariyle toplandı. Başbakan Ersin Tatar başkanlığında, başlayan toplantıda, covid-19 salgınına karşı Mart ayı ortalarında kapatılan sektörlerin hangilerinin açılmasına başlanacağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.
Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında hükümet üyelerinin açıklamalarına göre, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında birçok sektör ve iş yerleriyle ilgili açılma kararı alınması bekleniyor.
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