Bakanlar Kurulu toplanacak

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu'nun bugün saat 18.00'de toplanacağını ve toplantıda Kıbrıs'ın kuzeyine yapılacak girişler konusunda karşılaşılabilcek sorunları konuşacaklarını duyurdu.

Özersay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

"Bugün saat 18:00'de Bakanlar Kurulu toplantısı yapacağız. Ülkemize gerek Türkiye üzerinden deniz ve hava yolu ile gelişlerde, gerekse güney Kıbrıs ile kara geçiş kapılarında uygulanacak olan kuralları değişen koşullar çerçevesinde 22 Haziran öncesinde gözden geçirip tartışacağız. Kısa süre önce açıkladığımız kararlarımızın bir bölümüne uygulamada karşılaşılabilecek sorunları da dikkate alarak açıklık getireceğiz."