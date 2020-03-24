Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu’nun ekonomik tedbirlerini açıklıyor, Covid-19’un neden olduğu sıkıntıya karşı atılacak adımları paylaşıyor.

Başbakan Tatar, şu anda 10 vakanın tedavi gördüğünü söyledi; Salamis’teki son yapılan hızlı testlerde ortaya çıkan 34 testin de araştırıldığını söyledi.

“14 günün tamamlanması ile umarım süreci kontrol altına alacağız” diyen Başbakan Tatar, bu sürecin bedelinin de ekonominin durması ile ödendiğini söyledi.



Bakanlar Kurulu "Ekonomik Destek Programı"nı görüşerek sonuçlandırmak için toplandı.

Başbakanlık'tan alınan bilgiye göre toplantı saat 12.10'da başladı.



Covid-19 salgının neden olduğu ekonomik sıkıntıya karşı alınacak tedbirlerin Salı günü açıklanacağını söylenimiş, ancak, toplantı sonuçlanamamıştı.



Masada neler var?

Kamuda 5.000 TL’nin üzerinde maaşlardan 3 ay boyunca % 25 kesinti

Kamuda maaş üst sınırının 3 ay boyunca 8.500 TL olarak belirlenmesi

Milletvekili, Bakan, Müsteşar ve üst düzey maaşların 8.500 TL seviyesine inmesi için % 60’a kadar kesinti yapılması.

Özel sektörde görev yapan 40.000’e yakın işçiye 1.500 TL maaş desteği ödenmesi.

Hangi sektörlerin ‘maaş destek’ kapsamına alınacağı.

Elektrikte indirime gidilmesi.

Doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının bu kesintilerden muaf tutulması.

İstihdam Teşvik Programları’nın yeniden düzenlenmesi





Küresel salgının adanın kuzeyinde yarattığı ekonomik krizi aşmak için hükümet “Destek Programı”nda uzlaşamadı.



Bakanlar Kurulu dün saatlerce “Ekonomik Destek Programı”nı görüştü, uzlaşma çıkmadı, görüşmenin bugün saat 11:30’de devam etmesi kararlaştırıldı.



Başbakan Ersin Tatar, Covid-19 salgının neden olduğu ekonomik sıkıntıya karşı alınacak tedbirlerin Salı günü açıklanacağını söylemişti.



Ancak bu açıklama yapılamadı.



Hükümetin, özellikle, özel sektör işçilerine yönelik “maaş desteği” ve kamudaki “maaş kesintileri” noktasında uzlaşı arandığı öğrenildi.



Özellikle de özel sektöre yönelik maaş desteğinin bu ay mı başlaması, yoksa nisan-mayıs-haziran dönemini mi kapsaması yönünde uzlaşmazlık olduğu iddia ediliyor.



Bunun yanı sıra söz konusu maaş desteğinin miktarı konusunda da uzlaşma sağlanamadığı, kaynakların hesaplandığı bildirildi.



Özel sektöre yönelik maaş desteğinin hangi sektörleri kapsayacağı da koalisyon ortakları arasında uzlaşı aranan bir diğer konu oldu.



Sosyal sigorta emeklilerinin ödenmesi için “İstihdam Destek Fonu” yasa gücünde kararname ile Çalışma Bakanı’nın emrine verilirken, KKTC’nin diğer kaynakları da değerlendiriliyor.



Ayrıca, kimi özel ödeneklerle tahsisatların da bu süreçte kaldırılması gündemde...



Ekonomik önlemler içerisinde alkollü içkiler ve sigaraya zam yapılması da konuşuluyor.