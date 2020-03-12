Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı

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Coronavirüs gündemi ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında başlayan olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı az önce toplantıdan ayrıldı. Bakanlar Kurulu toplantısının halen sürdüğü belirtildi. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında olağanüstü toplanmış, Başbakanlık’taki Bakanlar Kurulu toplantı salonundaki toplantı 09.40’ta başlamıştı.

Olağanüstü toplantıda, ülkedeki Coronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantı için Başbakanlık binasına gelişinde Başbakan Ersin Tatar tarafından karşılandı. Akıncı ve Tatar’ın Coronavirüs önlemleri çerçevesinde birbiriyle el sıkışmaması, bunun yerine ellerini göğüslerine götürerek selamlaşmaları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görev süresi içinde Bakanlar Kurulu’na beşinci kez başkanlık etti. UBP-HP koalisyonu hükümeti döneminde ise Bakanlar Kurulu ilk kez Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.