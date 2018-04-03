

Bakanlar Kurulu tamamlandı, "Müşavirlik uygulaması"na son verecek tasarının hazır olduğu açıklandı.



Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, müşavirlik statüsünün tamamen ortadan kalkması için hazırlanan yasa taslağının Meclis'e gönderdileceği belirtildi.



Bu tasarı ile yeni müşavir yaratılmayacağı gibi halen bu görevi de sürdürülenlerin de müşavirlik hakkı kazanmayaağı söylendi.



Bakanlar Kurulu kararları, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından açıklandı.



Atatürk Öğretmen Akademisi'nin Yönetim Kurulu üyeleri de Bakanlar Kurulu tarafından atandı.



Ayrıca, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri de atandı.



BET ofislerinin sayılarının azaltılması konusunda atılacak adımlar da Bakanlar Kurulu'nda değerlendirildi. Bu yönde daha geniş açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.



Adanın kuzeyinde ikamet eden Maronit ve Kıbrıslı Rumlara yönelik gönderilecek yardımlardan gümrük vergisi alınmayacağı yönünde karar alındı.



Türk Ajansı Kıbrıs'ın mali yılı bütçesi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve diğer federasyonlara yapılacak katkılar da onaylandı.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda "ek mesai uygulamaları"na yönelik Başbakanlık Denetleme Kurulu aracılığı ile inceleme başlatılacağı da duyuruldu.



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