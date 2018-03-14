"Bakanlar Kurulu kararları internette"

Başbakan Tufan Erhürman, dün Meclis'te görüşülen Başbakanlık bütçesı sırasında Bakanlar Kurulu kararlarının internette bulunamadığı eleştirisine cevaben, 19 aylık Özgürgün Başbakanlığı döneminde Bakanlar Kurulu kararlarının internet sitesine yüklenmediğini, kendilerinin göreve gelmesiyle kararların tekrar yüklenmeye başlandığını kaydetti.

İPTAL EDİLECEK KARARLAR

Anayasaya göre Bakanlar Kurulu kararlarının yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini ancak göreve geldiğinde Resmi Gazete’de yayınlanmaması kaydıyla alınan kararlar bulduğunu, bunları tekrar Bakanlar Kurulu’na götürerek iptal edeceklerini belirtti.

Erhürman “Bu kadar ciddiyetsiz bir şey olamaz” dedi.

Çavuşoğlu’nun Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’ndan bahsettiğini, kurulun Özgürgün döneminde bir gün bile çalıştırılmadığını söyleyen Erhürman, bu hükümetin Bakanının bu şekilde açıklamalar yapmasını eleştirdi.

Erhürman, kurumların bu şekilde yıpratıldığını kaydetti.

Şaibe yaratıyorsunuz ifadelerine cevaben kimseye karşı şaibe yaratmadığını, aksine fazla hassas davrandığını söyleyen Erhürman, aslında ceza davalarının hükümlerinde ismi geçen ama halen milletvekili olan kişilerin adını zikretmediğini kaydetti.

Yargı ile Savcılığın aynı şey olmadığını, yargıyı yıpratma diye bir şeyin söz konusu olmadığını kaydeden Erhürman, Başsavcılığın suç unsuru yoktur diyerek dosyaları kapatma yetkisi olduğunu anlattı.

“Başbakan'ın Başsavcı'ya emir verme yetkisi yoktur” diyen Erhürman hukuka aykırı her konuda gereğini yapacağını belirtti.

Devlet Piyangoları hakkında bir Sayıştay raporunu okuyan ve rapora göre bilet olmadan ikramiye ödemesi yapıldığını kaydeden Erhürman, eline gelen her belgeyi paylaşmaya devam edeceğini söyledi.

Denetimli serbestlik yasası kapsamında yapılması gereken testlerin aylarca yapılmadığını hatırlatan Erhürman, AMATEM’in kurulması için önceki hükümet döneminde hiçbir çalışma yapılmadığını dile getirdi.