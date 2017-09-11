BAKANLAR KURULU KARARLARI

Vergi borçlularına %98’e kadar gecikme zammı indirimi! Vergi cezaları tamamen kaldırılacak… 36 aya kadar bir taksit imkanı … Tüm gaminiler kapatılacak!

UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan ve Bakanlar Kurulu Sözcüsü Hüseyin Özgürgün, 31 Aralık 2014’te önceki devlet alacaklarına peşin ödemede %98’e kadar gecikme zammı indirimi getirecek Tahsilata ilişkin Yasa Gücünde Kararname’nin yayınlandığını açıkladı.

Vergi cezaları tamamen kaldırılacak…

Tahsilata ilişkin Yasa Gücünde Kararnamenin yayınlandığını ifade eden Özgürgün, 31 Aralık 2014’ten önceki alacaklara yönelik kararname ile vergi cezalarının tamamen kaldırılacağını belirtti.

Kamu vergi alacaklarına ilişkin Kararname ile vatandaşların kamuya olan borçlarını ödeme için kolaylık sağlanmasını hedeflediklerini ifade eden Özgürgün, Yasa gücünde kararname ile kesinleşmiş alacaklardan vazgeçilmediğinin altını çizdi.

Hedeflenenin dava yoluna gitmeden borçların ödenebilmesi, bu yolla geçmiş ve birikmiş borçların tamamen temizlenmesi olduğunu kaydeden Özgürgün, “Yükümlülerin yükü azaltılacak ve devlet gelirleri de artırılacak” dedi.

36 aya kadar bir taksit imkanı …

36 aya kadar taksit imkanı sağlanacağını belirten Hüseyin Özgürgün, peşin ödemelerde gecikme %98, 24 aya kadar ödemelerde %75, 36 aya kadar ödemelerde ise %65 gecikme zamlarında indirim yapılacağını açıkladı.

Tüm gaminiler kapatılacak!

Gaminilerin çevreye verdiği olumsuz etkiler nedeniyle halktan ciddi şikayetler geldiğine de işaret eden Özgürgün, Bakanlar Kurulu’nun tüm odun kömürü ocaklarının kapatılması yönünde karar aldığını kaydetti.

Mobil Cihaz Kayıt İşlemi ile ilgili bilgi veren Başbakan ve Bakanlar Kurulu Sözcüsü Hüseyin Özgürgün, başarı ile devam ettiğini kaydetti.