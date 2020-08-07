Bakanlar Kurulu kararları...

- Bakanlar Kurulu, 5 kişiye kadar çalışanı olan işletmelere temmuz-ağustos-eylül-ekim aylarında hibe olarak 2 bin TL verilmesini kararlaştırdı.Turizme yönelik, Otel-Casino-Acentelerde çalışan yerli ya da yabancı kişilere, her ay 1.500 TL destek ödenmesi aralık ayına kadar devam edecek.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

Bakanlar Kurulu, öğrenci sürüş ehliyetlerinin süresinin cezasız olarak 31 Ağustos'a kadar uzatılması kararı aldı.

Çalışma İzinleri'nde "ön izinler"in nitelikli çalışanlar için devamı, ancak, düz işçiler için 1 Eylül'e kadar yeni ön izin verilmemesi de kararlaştırıldı.

12 bin işçinin yatay geçişle farklı iş alanlarına kaydıkları anımsatıldı, eylülden sonra tüm işçilerde ön izin başlayacağı belirtildi. Müteahhitler Birliği'nin talepleri de değerlendirildi.

Bakanlar Kurulu'nun bu yönde çalışmalarını sürdü Şöför okullarında eğitmenlik yapanların eğitilmesi ve ancak sertifika ile görev yapması için tüzüğün yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Sözleşmeli personel ayrıca seçim yasaklarında sözleşmesi sona erecek görevlilerin sözleşmelerin uzatılması kararı verildi.

Ayrıca yurt dışındaki sağlık ateşelerinin geri çağrılması ve yerine yenilerinin atanması kararlaştırıldı. Bakanlar Kurulu'nda ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'nin hesaplarının denetlenmesi için Sayıştay'a görevlendirme yapıldı.

Taşınmaz Mal Komisyonu'nda seçim yasağı döneminde sözleşmesi dolacak personelin sözleşmesi de uzatıldı. Belediyeler Reformu'yla ilgili bir tasarı onaylandı, belediyelerin beklentileri karşılandı, tasarı Meclis'e sevk edildi.

Yasa Tasarısı'nda belediyelerin gelirlerini artıracak, yeni mali imkanlar sağlanacak düzenlemeler içeriyor. Kimi gelir kalemleri de asgari ücrete endekslendi.

Ayrıca belediyelerin yetkileri de artırıldı, denetim imkanları artırıldı. Yasa tasarısı çeşitli hizmetlerin tek elden yürütülmesini de sağlayacak, yaptırım gücünü artıracak.

Meclis'in salı günkü son genel kurul toplantısında tasarının ivediliği alınması hedefleniyor.

Bakanlar Kurulu'nda 'Kısmı Çalışma'yla ilgili mevzuat da ele alındı. Bundan böyle, KKTC yurttaşı olmayan çalışanların yüzde 90'ı kısmı çalışabilecek.

Bakanlar Kurulu kararları şöyle: