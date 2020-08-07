Bakanlar Kurulu kararları...
Bakanlar Kurulu, 5 kişiye kadar çalışanı olan işletmelere temmuz-ağustos-eylül-ekim aylarında hibe olarak 2 bin TL verilmesini kararlaştırdı.Turizmde, Otel-Casino-Acentelerde çalışan yerli ya da yabancı kişilere, Aralık'a kadar her ay 1.500 TL destek...
- Bakanlar Kurulu, 5 kişiye kadar çalışanı olan işletmelere temmuz-ağustos-eylül-ekim aylarında hibe olarak 2 bin TL verilmesini kararlaştırdı.Turizme yönelik, Otel-Casino-Acentelerde çalışan yerli ya da yabancı kişilere, her ay 1.500 TL destek ödenmesi aralık ayına kadar devam edecek.
Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.
Bakanlar Kurulu, öğrenci sürüş ehliyetlerinin süresinin cezasız olarak 31 Ağustos'a kadar uzatılması kararı aldı.
Çalışma İzinleri'nde "ön izinler"in nitelikli çalışanlar için devamı, ancak, düz işçiler için 1 Eylül'e kadar yeni ön izin verilmemesi de kararlaştırıldı.
12 bin işçinin yatay geçişle farklı iş alanlarına kaydıkları anımsatıldı, eylülden sonra tüm işçilerde ön izin başlayacağı belirtildi. Müteahhitler Birliği'nin talepleri de değerlendirildi.
Bakanlar Kurulu'nun bu yönde çalışmalarını sürdü Şöför okullarında eğitmenlik yapanların eğitilmesi ve ancak sertifika ile görev yapması için tüzüğün yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.
Sözleşmeli personel ayrıca seçim yasaklarında sözleşmesi sona erecek görevlilerin sözleşmelerin uzatılması kararı verildi.
Ayrıca yurt dışındaki sağlık ateşelerinin geri çağrılması ve yerine yenilerinin atanması kararlaştırıldı. Bakanlar Kurulu'nda ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'nin hesaplarının denetlenmesi için Sayıştay'a görevlendirme yapıldı.
Taşınmaz Mal Komisyonu'nda seçim yasağı döneminde sözleşmesi dolacak personelin sözleşmesi de uzatıldı. Belediyeler Reformu'yla ilgili bir tasarı onaylandı, belediyelerin beklentileri karşılandı, tasarı Meclis'e sevk edildi.
Yasa Tasarısı'nda belediyelerin gelirlerini artıracak, yeni mali imkanlar sağlanacak düzenlemeler içeriyor. Kimi gelir kalemleri de asgari ücrete endekslendi.
Ayrıca belediyelerin yetkileri de artırıldı, denetim imkanları artırıldı. Yasa tasarısı çeşitli hizmetlerin tek elden yürütülmesini de sağlayacak, yaptırım gücünü artıracak.
Meclis'in salı günkü son genel kurul toplantısında tasarının ivediliği alınması hedefleniyor.
Bakanlar Kurulu'nda 'Kısmı Çalışma'yla ilgili mevzuat da ele alındı. Bundan böyle, KKTC yurttaşı olmayan çalışanların yüzde 90'ı kısmı çalışabilecek.
Bakanlar Kurulu kararları şöyle:
- Öğrenci ehliyetleri süresi 31 Ağustos’a kadar uzatıldı.
- Çalışma ÖN İZİNLERİ değerlendirdi. Düz işçi Eylül başına kadar yeni ön izin verilmeyecek; Nitelikli, kalifiye işçi için ön izin verilebilecek.
- Müteahhitler Birliği talepleri değerlendirildi: önümüzdeki 1-2 günde yanıt verilecek. Taleplerinin büyük kısmında çalışma yapılıyor.
- Şoför okullarında eğitmenlik yapanların eğitilmesi ve alacakları sertifika ertesinde eğitmen olabilmeleri Tüzüğü karara bağlandı.
- Sözleşmesi sona eren sözleşmeli personelin sözleşmelerin uzatılması kararı alındı.
- Yurt dışındaki bazı sağlık ateşelerinin geri çağrılması, yerlerine yeni atanması kararı alındı.
- İş kazası, malullük nedeniyle sigortadan maaş alanlara %2 maaş artışı yapılacak.
- Kızılay’ın denetlenmesi için sayıştaya denetleme görevi verildi.
- Seçim yasağı döneminde sözleşmesi süresi dolacak bazı sözleşmeli personelin sözleşme süresi uzatıldı.
- 51/95 sayılı Değişiklik Yasa Tasarısı onaylandı. Belediyelerin gelirlerini artıracak düzenlemeler, yeri gelir kalemleri yaratacak düzenlemeler içeriyor. Belediyelerin yetki ve sorumlulukları da artacak, bazı hizmetlerin tek elden yürütülmesine imkan tanıyacak. Belediyelerin yaptırım gücünü artıracak. Belediyeler Reformu’nun iki önemli ayağından biri.
- Yürürlükteki kısmı çalışma mevzuatı, değişiklikle KKTC vatandaşı olmayan çalışanlar için %90’a çıkarıldı.
- İşveren ve 4 çalışanın bulunduğu, küçük esnafA; Temmuz ve Ağustos’da yapılacak 2 bin TL destek, 4 aya çıkarıldı. Hibe olarak her ay 2000 TL, 4 ay verilecek.
- Turizm alanında, Otel, casino, acentelerde çalışanlar yıl sonuna kadar her ay 1500 TL alacak.
- Dövizde yaşanan dalgalanma ile ilgili yapılabilecek tedbirler değerlendirilecek. Karar alınırsa paylaşılacak. Çalışma yapılması gerekirse Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacak.