Bakanlar kurulu kararıyla 9 yeni yurttaşlık

Devrim DEMİR

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, 9 kişiye yurttaşlık verildi.

Verilen yurttaşlıklar, 4 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

Ülkede doğan veya çok küçük yaşlarda ülkeye gelip eğitimini burada tamamlayan 9 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verildi.

Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, yurttaşlığa alınan kişilerin, burada doğup büyümüş olması, eğitimini burada tamamlamış veya yıllardır ülkede çalışmakta olduğu gerekçeleriyle yurttaş olduğu ifade edildi.

Yayınlanan kararlarda; yurttaşlığa alınan kişilerin, en az 10 yıldır ülkede yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra da ya çalışma izni ya da öğrenci izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği veya çalışma izni ile çalıştığı, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu süre şartlarına uygun olduğu, tüm bunların yanında ise anne veya babalarının da resmi kararla yurttaş yapıldığına yer verildi.

Yurttaşlığa alınan isimler:

Yurttaşlığa alınan isimler, Resmi Gazete’de şöyle yer aldı: Ahmet Eker, Eray Ağa, Hasan Akkuyu, Hatice Saçar, Hasan Hüseyin Saçar, Aykut Coroz, Muhammet Ali Şahin, Emel Reyhan Uçar, Muharrem Saçar.

Ahmet Eker: Bakanlar Kurulu, 1998 Kumlu doğumlu Ahmet Eker’in 2000 yılından 18 yaşını doldurana kadar ülkemizde yaşadığını eğitimini ülkemizde tamamladığını şuanda üniversite eğitimi alan Eker’in genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı şartları değerlendirildiğinde, KKTC yurttaşlığı verilmesinde karar kılındı.

Eray Ağa: 1995 İstanbul doğumlu Eray Ağa’nın vatansız olduğu küçük yaştan 18 yaşına kadar KKTC’de kaldığı ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Ağa’nın ülkemizin kültürü ile büyüdüğü dikkate alındı. Bakanlar Kurulu, Ağa’nın iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığını değerlendirdi. Tüm bunlar dikkate alındığında, KKTC yurttaşlığı verildi.

Hasan Akkuyu: Bakanlar Kurulu, 1999 Reyhan doğumlu Hasan Akkuyu’nun 2005 yılından beri ülkemizde yaşadığı, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz eğitim ve kültürü ile büyüdüğünü tespit etti. Akkuyu’nun iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı şartları değerlendirildiğinde, KKTC yurttaşlığı verilmesinde karar kılındı.

Hatice Saçar:Bakanlar Kurulu, 1999 doğumlu Hatice Saçar’ın doğumundan 18 yaşına kadar ülkemizde yaşadığını ve eğitim hayatını ülkede tamamladığını tespit etti.

Annesinin KKTC yurttaşlığına alındığı ifade edilen Saçar’ın tüm bu şartlara bakıldığında, yurttaşlık hakkı verildi.

Hasan Hüseyin Saçar: 1998 Kumlu doğumlu Hasan Hüseyin Saçar’ın 18 yaşına kadar ülkemizde yaşadığı eğitim hayatını burada tamamladığı ve annesinin yurttaşlığa alındığı tespit edildi. Bakanlar Kurulu, Saçar’ın üniversite hayatına burada devam ettiğini dikkate alarak yurttaşlık hakkı verdi.

Aykut Coroz: 39 yaşındaki Zonguldak doğumlu Aykut Coroz’un 2007 yılından beri ülkemizde yaşadığı, 12 yıldan bu yana çalışma izni bulunduğu tespit edildi.

Coroz’un geçimini sağlayacak işe sahip olduğu, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı belirtildi.

Ancak çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına çıkış yapmak zorunda kaldığı ve 40 günden fazla yurtdışında bulunduğu bu nedenle yasanın öngördüğü 40 günden fazla yurt dışında kalmama koşuluna uymadığı gerekçesiyle Bakanlık kararı ile yurttaşlığa alınamadığı dikkat çekti. Şartlar değerlendirildiğinde, Coroz’un KKTC yurttaşlığı verilmesi uygun görüldü.

Muhammet Ali Şahin: 46 yaşındaki Bursa doğumlu Muhammet Ali Şahin’in 2007 yılından beri ülkemizde yaşadığı, 12 yıldır kesintisiz 15 yıllık çalışma izni bulunduğu tespit edildi. Şahin’in geçimini sağlayacak işe sahip olduğu, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı belirtildi. Ancak 2016 yılında rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına çıkış yapmak zorunda kaldığı ve 40 günden fazla yurtdışında bulunduğu bu nedenle yasanın öngördüğü 40 günden fazla yurt dışında kalmama koşuluna uymadığı gerekçesiyle Bakanlık kararı ile yurttaşlığa alınamadığı dikkat çekti. Şartlar değerlendirildiğinde, Şahin’in KKTC yurttaşlığı verilmesi uygun görüldü.

Emel Reyhan Uçar: Bakanlar Kurulu, 1997 Hatay doğumlu Emel Reyhan Uçar’ın 1997 yılından beri ülkemizde yaşadığını tespit etti. Uçar’ın iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı şartları değerlendirildiğinde, KKTC yurttaşlığı verilmesinde karar kılındı.

Muharrem Saçar: 2001 Lefkoşa doğumlu Muharrem Saçar’ın doğduğundan beri ülkemizde yaşadığı, iyi ahlak sahibi olduğu genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı tespit edildi.

İyi ahlak sahibi olduğu ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu gözlemlendiği için KKTC yurttaşlığı verildi.