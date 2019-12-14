Bakanlar Kurulu kararıyla, 7 yeni yurttaşlık

Dila ŞİMŞEK

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, 7 kişiye yurttaşlık verildi.

Verilen yurttaşlıklar, 11 ve 12 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

Ülkede doğan veya çok küçük yaşlarda ülkeye gelip eğitimini burada tamamlayan 7 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verildi.

Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararlarına göre, yurttaşlığa alınan kişilerin, burada doğup büyümüş olması, eğitimini burada tamamlamış veya yıllardır ülkede çalışmakta olduğu gerekçeleriyle yurttaş olduğu ifade edildi.

Yayınlanan kararlarda; yurttaşlığa alınan kişilerin, en az 10 yıldır ülkede yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra da ya çalışma izni ya da öğrenci izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği veya çalışma izni ile çalıştığı, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu süre şartlarına uygun olduğu, tüm bunların yanında ise anne veya babalarının da resmi kararla yurttaş yapıldığına yer verildi.

Yurttaşlığa alınan isimler:

Yurttaşlığa alınan isimler, Resmi Gazete’de şöyle yer aldı: Aslan Arslan, Ramis Erdoğan, İbrahim Köylü, Mustafa İnanç Düzce, Hasan Sapmaz, Maryna Yablonovska ve Prof. Dr. Fevziye Fisun Yıldız.

Aslan Arslan:

Bakanlar Kurulu, 35 yaşındaki İskenderun doğumlu Aslan Arslan'ın, 2003 yılından beri ülkemizde yaşadığı, Kasım 2004 yılından itibaren çalışma izni almaya başladığı,12 yıl 6 aylık çalışma izni bulunduğu, geçimini sağlayacak işe sahip olduğunu tespit etti. Arslan’ın iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı şartları değerlendirildiğinde, KKTC yurttaşlığı verilmesinde karar kılındı.

Ramis Erdoğan:

42 yaşındaki Erzincan doğumlu Ramis Erdoğan’ın, Labmed Medical Şti. Ltd. isimli şirketin hisssedarı olduğu, ROCHE firmasının KKTC bayiliğini yaptığı, 24 laboratuvara cihazların satış ve bakımı ile ilgili hizmet verdiği tespit edildi. Erdoğan’ın, gerekli durumlarda malzeme tedariki yapan tek şirket olduğu, şirketinin yapmış olduğu yatırımlarının analiz raporu uyarınca yatırımlarının değerinin 6 Milyon TL olması dikkat çekti. Bakanlar Kurulu, Erdoğan’ın iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığını değerlendirdi. Tüm bunlar dikkate alındığında, KKTC yurttaşlığı verildi.

İbrahim Köylü:

47 yaşındaki Diyarbakır doğumlu İbrahim Köylü'nün, 2002 yılından beri ülkemizde yaşadığı, Mart 2004 yılından itibaren çalışma izni almaya başladığı ve kesintisiz 15 yıllık çalışma izni bulunduğu tespit edildi. Köylü’nün geçimini sağlayacak işe sahip olduğu, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı belirtildi. Ancak 2016 yılında rahatsızlığı nedeniyle yurt dışına çıkış yapmak zorunda kaldığı ve 40 günden fazla yurtdışında bulunduğu bu nedenle yasanın öngördüğü 40 günden fazla yurt dışında kalmama koşuluna uymadığı gerekçesiyle Bakanlık kararı ile yurttaşlığa alınamadığı dikkat çekti. Şartlar değerlendirildiğinde, Köylü’ye KKTC yurttaşlığı verilmesi uygun görüldü.

Mustafa İnanç Düzce:

25 yaşındaki Antakya doğumlu Mustafa İnanç Düzce'nin, 2005 yılından beri ülkemizde yaşadığı, ilkokul ve ortaokul eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, ziyaretçi izni ile ülkemizde kalmaya devam ettiği belirtildi. 18 yaşından sonraki yaşamının büyük kısmını ülkemizde geçirdiği, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu kaydedildi. Tüm bunlar değerlendirildiğinde KKTC yurttaşlığı verilmesi uygun görüldü.

Hasan Sapmaz:

Bakanlar Kurulu, 26 yaşındaki Erdemli doğumlu Hasan Sapmaz’ın, 2000 yılından beri ülkemizde yaşadığı, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğünü değerlendirdi. 18 yaşını doldurduktan sonraki yaşamının büyük bir kısmını ülkemizde geçirdiği, çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği belirtildi. Sapmaz’ın babasının Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı ve kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle alınamadığına dikkat edildi. İyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden has alığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu gözlemlendiği için KKTC yurttaşlığı verildi.

Maryna Yablonovska:

Bakanlar Kurulu, 32 yaşındaki Ukrayna doğumlu Maryna Yablonovska'nın, 2013 yılından beri ülkemizde bulunduğu ve ayni yıldan itibaren çalışma izni alarak ülkemizde ikamet ettiği, ailevi sorunlar yaşadığı ve çocuğu ile ülkesine geri dönüş yapamayacağı, insan hakları çerçevesinde kendisinin ve çocuğunun devlet kontrolünde olması gerekliliğine dikkat etti. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, yurttaşlığa alınmasına karar verildi.

Prof. Dr. Fevziye Fisun Yıldız:

54 yaşındaki Antalya doğumlu Prof. Dr. Fevziye Fisun Yıldız'ın, 2016 yılından beri ülkemizde yaşadığı, iyi ahlak sahibi olduğu genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı tespit edildi. Ülkemizde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı olarak özel bir hastanede çalıştığı, ayrıca akademisyen olarak da hizmet verdiği göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanlığında ülkemizdeki çalışmalarını artırarak, ülkemiz insanının sağlık alanında ilerlemesine yardımcı olmak ve araştırmalar yaparak sağlık alanında hizmeti geçeceği öngörüldüğü değerlendirildi. Tüm bu şartlara bakıldığında, yurttaşlık hakkı verildi.