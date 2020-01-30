Bakanlar Kurulu kararıyla 21 yeni yurttaş

3 Ocak, 16 Ocak, 22 Ocak ve 29 Ocak olmak üzere farklı tarihlerde verilen yeni vatandaşlıklar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Enes Teke

Mehmet Ali Tire

Bulut Ezgi

Yusuf Gazi Bitik

Diba Türgüt

Mehmet Ali Alagöz

Nazife Baykal

Mehmet Yusuf Turan

Tansel Kıncak

Hazar Söyler

Sevil Budak

Hüseyin Bakış

Adnan Mercan

Ahmet Demirbilek

Mustafa Ünal

Mehmet Sözer

Cumali Aygüner

Simay Kara

Sezgin Gyundudu

Solak Özlem Tire

Seher Gamze Tire