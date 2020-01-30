Bakanlar Kurulu kararıyla 21 yeni yurttaş
3 Ocak, 16 Ocak, 22 Ocak ve 29 Ocak olmak üzere farklı tarihlerde verilen yeni vatandaşlıklar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
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3 Ocak, 16 Ocak, 22 Ocak ve 29 Ocak olmak üzere farklı tarihlerde verilen yeni vatandaşlıklar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Enes Teke
Mehmet Ali Tire
Bulut Ezgi
Yusuf Gazi Bitik
Diba Türgüt
Mehmet Ali Alagöz
Nazife Baykal
Mehmet Yusuf Turan
Tansel Kıncak
Hazar Söyler
Sevil Budak
Hüseyin Bakış
Adnan Mercan
Ahmet Demirbilek
Mustafa Ünal
Mehmet Sözer
Cumali Aygüner
Simay Kara
Sezgin Gyundudu
Solak Özlem Tire
Seher Gamze Tire
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Etiketler : yurttaşlıklar
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