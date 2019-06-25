Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapıldı. Başbakan Yardımcısı Özersay açıklama yaptı:

İşte alınan kararlar:

- Kitaplarla ilgili KDV oranı % 5'ten sıfıra çekildi. Türkiye'de de % sıfıra çekilmişti. Bu sıkıntılar yaratmaktaydı. Bunun önüne geçmek için bu karar alındı.

-KIB-TEK yetkilisi Bakanlar Kurulu'na bilgi verdi. Üçlü tarifeden casinolar yararlanmayacaktı. Casinoların bu tarifeden yararlanmaması kararı alınmıştı. Eğer bir otel yararlamak istiyorsa otel ve casino arasındaki bağın koparılmasına olanak sağlamak için 1 Ekim’e kadar casinoyu elektrik anlamında otelden ayırması gerekecek.

-Çeşitli kurumlarda görev değişiklikler

-Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Pelin Yalyalı atandı.

-BRT müdürlüğüne Meryem Özkurt atandı.

-Fiilen yol olarak kullanılan yerlerin kamulaştırması yapıldı.

-Kalkınma Bankası YK belirlendi… Buna göre Ethem Akmercan, Batur Sağlamer, Arda Kalfaoğlıu, Mehmet Aktunç Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyesi oldu.

KIBTEK YK üyeleri atandı. Erdal Onurhan (YK Başkanı) Yusuf Avcıoğlu (Asbaşkan) oldu. YK üyeleri de belirlendi. Yönetim Kurulu’na ise Hüseyin Ademgil, Özgür Özerdem, Gürdal Çuvalccıoğlu ve Ali Şefik atandı.