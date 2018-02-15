Meltem Sonay

Cumhuriyet Meclisi, CTP-HP-TDP-DP Koalisyon Hükümeti için güven oylaması gündemiyle toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nda açık oyla yapılan oylamada 27 Milletvekili KABUL, 22 Milletvekili RET oyu ile Bakanlar Kurulu GÜVENOYU’nu aldı

Daha sonra Başbakan Tufan Erhürman kürsüden, Meclis’e teşekkür ederek şöyle devam etti: “Hızla halkımıza ihtiyaç duyduğu hizmet için çalışmaya devam edeceğiz. Bunun yanında Meclis Çalışmaları da çok önemli. Bütçe sorunumuz var, hızla Bütçe getirilecek.

Biz Hükümette elimizden geleni yaparken, eminim ki hepimiz de Meclis’in saygınlığını da korumak için çalışacağız.

Biz Hükümet Olarak çok çalışacağımıza, muhalefetten gelen eleştirileri de demokrasi gereği dikkate alacağımıza söz veriyoruz. Bir kez daha güveninize teşekkür ederiz.”

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Danışma Kurulu’nun, Genel Kurul’un toplantı, gün ve saatlerini belirleyen kararı okutulup onaya sunuldu.

Buna Göre Meclis, 19 Şubat’tan itibaren her hafta Pazartesi ve Salı günleri saat 10:00’da toplanacak. Pazartesi Yasama, Salı günleri ise Denetim görevi yerine getirilecek.

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun sürekli komitelerin üye sayılarını belirleyen kararına göre ise, sürekli komitelerin 7’şer üyeden oluşması da oybirliği ile kabul edildi.

Danışma Kurulu kararı ile Meclis genel Kurulu’nun gelecek hafta Pazartesi ve Salı günkü birleşimleri de Oybirliği ile ertelendi.

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ivedilik

Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan ve Belediye borçlarıyla ilgili kesintinin 2020’ye ertelenmesine ilişkin de düzenleme içeren Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin talebi de onaya sunuldu. Yasa Tasarısı’nın ivediliği oybirliği ile onaylandı.

Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin ‘Meclis Sözcüleri’ne ilişkin tezkere de okutulup Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Buna göre Girne Milletvekili Dr. Koral Çağman DP’nin, Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de TDP’nin Meclis Sözcüsü oldu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe Komitesi Başkanı Fikri Toros

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Komite Başkanı ve Başkan Vekili seçimine ilişkin tezkere, okutuldu, Meclis’in bilgisine getirildi.

Buna göre CTP Milletvekili Fikri Toros Başkan, UBP Milletvekili Ersin Tatar ise oybirliği ile Başkan Vekili oldu.

Komite Üyeleri de belirlendi...

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Siyasal Parti Gruplarına Komitelerde Düşen Üyeliklere İlişkin Kararı ile bu karar uyarınca siyasal parti gruplarının komite adaylarını gösteren liste oybirliğiyle kabul edildi.

Listeye göre komiteler ve üyeleri şöyle:



“Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi:

UBP; Ersin Tatar, Hasan Taçoy, Olgun Amcaoğlu, CTP; Fikri Toros, Biray Hamzaoğulları, HP; Gülşah Sanver Manavoğlu, Mesut Genç.



Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi:

UBP; İzlem Gürçağ, Nazım Çavuşoğlu, Yasemin Öztürk, CTP; Doğuş Derya, Asım Akansoy, HP; Erek Çağatay, Jale Refik Rogers.



İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi:

UBP; Özdemir Berova, Aytaç Çaluda, Resmiye Canaltay, CTP; Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe, HP; Hasan Topal, Jale Refik Rogers.



Sayıştay Komitesi:

UBP; Faiz Sucuoğlu, Ünal Üstel, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP; Armağan Candan, Salahi Şahiner, HP Gülşah Sanver Manavoğlu, Hasan Büyükoğlu.



AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Komite:

UBP; Hamza Ersan Saner, Hasan Taçoy, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP; Armağan Candan, Fikri Toros; HP: Hasan Büyükoğlu, Gülşah Sanver Manavoğlu.



Dilekçe ve Ombudsman Komitesi :

UBP; Ali Pilli, Aytaç Çaluda, Sunat Atun, CTP; Fazilet Özdenefe, Sıla Usar İncirli, HP; Erek Çağatay, Hasan Büyükoğlu.



Dış İlişkiler ve Yurt Dışı Etkinlikler Temas Grubu:

Meclis Başkanı veya Başkan Yardımcısı, UBP; Ersan Saner, CTP; Fazilet Özdenefe, HP; Erek Çağatay



Çevre Komitesi:

UBP; Faiz Sucuoğlu, CTP; Salahi Şahiner, HP; Jale Refik Rogers



Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi:

UBP; Resmiye Canaltay, CTP; Sıla Usar İncirli, HP; Hasan Büyükoğlu



Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi:

UBP; Yasemin Öztürk, CTP; Doğuş Derya, HP; Gülşah Sanver Manavoğlu”