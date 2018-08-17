Bakanlar Kurulu, ekonomik önlemler gündemiyle toplandı.

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki toplantı saat 10.00’da başladı.

Başbakan Tufan Erhürman, dün gazetecilerle toplantısında yaptığı açıklamada, Meclis’te Salı günü görüşülen ekonomik önlemler paketinin bugün Bakanlar Kurulu’nda karar ve yasa gücünde kararname olarak kabul edileceğini, önlemlerin bir ekle 24 maddeye çıktığını söylemişti.

