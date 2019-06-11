Bakanlar Kurulu, hükümetin güven oyu sonrasında yaptığı ilk toplantıda, gündemde olan "Akaryakıt zammı"nı yapmadı.



Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, akaryakıtta bir fiyat düzenlemesi olmadığını açıkladı, Bakanlar Kurulu kararları hakkında şunları söyledi:



"Akaryakıt fiyatları ile ilgili durum gözden geçirildi, zam yapılmaması yönünde karar alındı."

"Her bir bakanlığa bağlı kurum, daire ve kadro tüzüklerine ilişkin tüzükler görüşüldü, Başbakanlık'a bağlı tüzükler karara bağlandı."

"Güzelyurt, Lapta ve Tatlısu belediyelerinin bütçelerini onayladık."

"Tarım Bakanlığı tarafından duyurulan Tahıl fiyatlarına ilgili kararı onayladık."

"Kıbrıs Rum tarafıyla ilgili son günlerde gelişen olayları değerlendirdik."

"Politka gelişme bağlamında değerlendirmelerimiz de oldu ancak karar üretmedik."

"Önümüzdeki günlerde olağanüstü bir bakanlar kurulu toplantısı yapacağız."



