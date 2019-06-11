Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Bakanlar Kurulu: Akaryakıta artış yapılmadı
Bakanlar Kurulu: Akaryakıta artış yapılmadı

Bakanlar Kurulu: Akaryakıta artış yapılmadı

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, akaryakıtta bir fiyat düzenlemesi olmadığını açıkladı

A+A-

Bakanlar Kurulu, hükümetin güven oyu sonrasında yaptığı ilk toplantıda, gündemde olan "Akaryakıt zammı"nı yapmadı.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, akaryakıtta bir fiyat düzenlemesi olmadığını açıkladı, Bakanlar Kurulu kararları hakkında şunları söyledi:
 

  • "Akaryakıt fiyatları ile ilgili durum gözden geçirildi, zam yapılmaması yönünde karar alındı."
  • "Her bir bakanlığa bağlı kurum, daire ve kadro tüzüklerine ilişkin tüzükler görüşüldü, Başbakanlık'a bağlı tüzükler karara bağlandı."
  • "Güzelyurt, Lapta ve Tatlısu belediyelerinin bütçelerini onayladık."
  • "Tarım Bakanlığı tarafından duyurulan Tahıl fiyatlarına ilgili kararı onayladık."
  • "Kıbrıs Rum tarafıyla ilgili son günlerde gelişen olayları değerlendirdik."
  • "Politka gelişme bağlamında değerlendirmelerimiz de oldu ancak karar üretmedik."
  • "Önümüzdeki günlerde olağanüstü bir bakanlar kurulu toplantısı yapacağız."

     
Bu haber toplam 107 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler