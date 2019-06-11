Bakanlar Kurulu: Akaryakıta artış yapılmadı
Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, akaryakıtta bir fiyat düzenlemesi olmadığını açıkladı
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Bakanlar Kurulu, hükümetin güven oyu sonrasında yaptığı ilk toplantıda, gündemde olan "Akaryakıt zammı"nı yapmadı.
Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, akaryakıtta bir fiyat düzenlemesi olmadığını açıkladı, Bakanlar Kurulu kararları hakkında şunları söyledi:
- "Akaryakıt fiyatları ile ilgili durum gözden geçirildi, zam yapılmaması yönünde karar alındı."
- "Her bir bakanlığa bağlı kurum, daire ve kadro tüzüklerine ilişkin tüzükler görüşüldü, Başbakanlık'a bağlı tüzükler karara bağlandı."
- "Güzelyurt, Lapta ve Tatlısu belediyelerinin bütçelerini onayladık."
- "Tarım Bakanlığı tarafından duyurulan Tahıl fiyatlarına ilgili kararı onayladık."
- "Kıbrıs Rum tarafıyla ilgili son günlerde gelişen olayları değerlendirdik."
- "Politka gelişme bağlamında değerlendirmelerimiz de oldu ancak karar üretmedik."
- "Önümüzdeki günlerde olağanüstü bir bakanlar kurulu toplantısı yapacağız."
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