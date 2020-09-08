Bakan YENİDÜZEN’e açıkladı: Maliye Bakanlığı’nda 1 pozitif
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nda çalışan bir kamu görevlisinin COVID- 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
A+A-
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nda çalışan bir kamu görevlisinin COVID- 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bakanlar Kurulu sürerken YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Amcaoğlu bir personelin coronavirüse yakalandığını, gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
Bu haber toplam 424 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler