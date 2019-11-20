'Bakan yakıt krizine el atmalı'

KKTC 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde görüşülmeye devam ediyor.

Komite bugün ilk olarak 87 milyon 987 bin 600 TL olarak öngörülen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı.

Toplantının açılışını yapan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, önemli icraatçı, etkin ve belirleyici bir bakanlık olduğunu vurguladı.

Toros: İnşaat sektörüne denetim gelmeli

Bütçe üzerine ilk sözü alan CTP Milletvekili Fikri Toros, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçesi görüşülürken “ekonomi” ve “enerji” başlıkları altında katkı koymaya çalışacağını belirtti. Toros, bir ülkenin mali ve para politikalarının önemli olduğunu ancak KKTC’nin bunu belirleyemediğini ama mali politikalarla ilgili adımların atılabileceğini, bunun başında da mali disiplin geldiğini vurguladı. Makroekonomik hedeflerin desteklenmesine işaret eden Toros, makroekonomik dengenin, toplam gelirlerle toplam harcamaların eşit olması gerektiğine dikkat çekti. Her ülkenin ekonomik politikalarında bunun büyük önem taşıdığını belirten Toros, mali olanakları gözetmeden mali disiplinin şart olduğunu vurguladı ve bu yöndeki düşüncelerini anlattı.

Üretimin ve hedeflerin öncelikler arasına alınması gerektiğine vurgu yapan Toros, en önemli unsurların da hane halkı refahı, rekabet edebilir yatırımlar, devlet harcamaları ve dış pazarların bulunması olduğunu kaydetti.

Ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri turizm ve yükseköğretim olduğunu ancak yatırımcıları ülkeye çeken sektörün inşaat sektörü olduğuna işaret eden Toros, ancak bu gelişimi yadsınamayacak ve beraberinde bazı sorunlar getiren inşaat sektörüne yönelik tedbirler ve denetim getirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Toros, ülkede kendi kendine yeten bir ekonominin, ülke kaynaklarının çok daha etkin kullanılmasından geçtiğine işaret ederek, kayıt dışı ekonominin önlenmesi, sektörleri geliştirecek desteklerin, hedeflerin ve bu sektörleri artırmanın gerekliliğine değindi.

Fikri Toros, ülkenin ekonomi politikasının TL’deki dalgalandırmalar da düşünülerek yapılmasının gerekliliğine işaret ederek, bütçe kullanılırken en verimli şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yerli üretimin artırılmasının ihracatı düşüreceğini de işaret eden Toros, enerji politikalarına da değindi. Ülkede enerjinin fuel oil ile üretildiğini ifade eden Toros, yenilenebilir enerjinin ülkede geliştirilmesi, daha çevreci bir üretime geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kıb-Tek’te son günlerde yaşanan yakıt krizine de işaret eden Toros, bakanın konuya derhal el atması ve bu yakıtın kullanılmasını durdurasını beklediğini çünkü sadece Teknecik’teki jeneratörlerin değil, çevrenin ve insanların da tehdit altında olduğunu söyledi.

Bunun yanında sözleşme ve standartlara uymayan bu yakıtla ilgili sorumlulara karşı başka yaptırımların da gündeme gelmesi gerektiğini söyleyen Toros, bakana bu konulardaki plan proje ve çalışmalarının ne olduğunu sordu ve Kıb-Tek’in ülke için önemine vurgu yaptı.

Toros, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının iki halka ait olduğunu, bu yüzden doğalgaz konusunda açıklama yaparken, bu kaynakların sadece Kıbrıs Türk halkına aitmiş gibi davranılmaması ve halkın yanıltılmamasını istedi.