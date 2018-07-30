Bakan ve vekillerin artışı alt bareme

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakan ve milletvekili maaşlarına hayat pahalılığı yansıtmama kararı aldıklarını söyledi.

Serdar Denktaş, yarınki maaşlar için düzenleme yapamayacaklarını ancak gelecek ay, milletvekillerine yönelik Hayat Pahalılığı farkını en alt baremdeki 1.453 kişiye yansıtılacağını söyledi.

Yıl sonuna kadar bunun böyle olacağını belirten Serdar Denktaş, “UBP ve YDP vekillerinin maaşlarından da bu kesinti yapılacak, umarım onlar da bu kararı alkışlayacak” dedi. 1.453 kişinin 7 yıldır çalışan en alt baremdeki kişiler olduğunu anımsatarak, bunun Kanun Hükmünde Kararname ile yapılacağını da belirtti.

“Ocak ayına yönelik yeni bir barem düzenlemesi yapılabilir mi” arayışı içinde olduklarını söyleyen Serdar Denktaş, hayat pahalılığı oranını açıkladıkları günden itibaren hükümet içinde bunu tartıştıklarını söyledi.

Bakan Denktaş, “Hayat pahalılığı herkese eşit verilebilir mi” diye konuştuklarını, ancak geçmişte bunun iki kez yapıldığını, bu şekilde hiyerarşik yapının sarsıldığını söyledi.

Serdar Denktaş, vekillerin almayacağı Hayat Pahalılığı’nın en düşük bareme fazladan 56 lira olarak yansıyacağını anlatarak, “Vekiller dışında da bu düzeyde maaş alanlar elbette vardır, ancak, vekiller günah keçisi yapılıyor” dedi. Serdar Denktaş bir hükümet krizi olmadığını söylerken, “Bu yönde atılan adımların doğruluğuna inanmıyorum ama madem ki bir talep var, sonuçlarını da görelim, uygulayalım” dedi.

Türkiye’yle ekonomik programa yönelik ilk resmi toplantının ardından, buradaki durumu anlatacaklarını söyleyen Serdar Denktaş, “Çok kurak bir yıl da geçiriyoruz. Bunu da konuşmamız gerekiyor” dedi.

Serdar Denktaş, “özel sektör çalılanları ve asgari ücretliye yönelik bir düşünceniz var mı” sorusu üzerine, “Bir düzenleme olacak, yeni bir düzenleme olacak, ancak yapmamız gereken sektörel asgari ücrete geçmektir” dedi.

Hayat pahalılığına karşı önlemler paketi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Serdar Denktaş, üretimi de gözetmek zoruda olduklarını, “neredeyse her eve devlet bütçesinden maaş giriyor, bunu düzenlememiz lazım” dedi. Denktaş, “Günü kurtarma anlayışının geleceği planlamayı zorlaştırdığını” da sözlerine ekledi, “Bu böyle gitmez” dedi.

14:30

Denktaş, gazetecilere “Başbakan ve Başbakan Yardımcısı ile acil görüşmem gerekti, özür diliyorum, görüşme sonrası gelip basın toplantısını yapacağım” dedi.