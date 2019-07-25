Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın eşinin kardeşine yönelik, kendi onayıyla gerçekleşen geçici işçi statüsündeki ‘akraba istihdamı’nı henüz durdurmadığı ortaya çıktı. Bakanın "gerekeni yaparım" sözünün aksine, kayınbirader Telekomünikasyon Dairesi’nde çalışmaya devam ediyor. Dairedeki yetkili sendika ve bakanlık bu bilgiyi doğruladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada "İşten durdurulma işlemi başladı. Hem sendikal süreç hem karma işçi komisyonu var. Bu ay sonu itibariyle bakanlığımızla ilişiği kalmayacak." denildi.

Fehime ALASYA

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın bakanlığına bağlı kuruma kendi imzası ile başlattığı geçici işçi statüsündeki ‘akraba istihdamı’nı durdurmadığı ortaya çıktı. Bakanın kayınbiraderi Buğra İnanlı, Telekomünikasyon Dairesi’nde çalışmaya devam ediyor.

Atakan’ın “aile bağı bilinmeden yapılan görevlendirme” dediği eşinin kardeşine yönelik ‘akraba istihdamı’nı kendi onayladığının ortaya çıkmasının ardından istihdamı durduracağını açıklamıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada "İşten durdurulma işlemi başladı. Hem sendikal süreç hem karma işçi komisyonu var. Bu ay sonu itibariyle bakanlığımızla ilişiği kalmayacak." denildi.

Geçmiş günlerde YENİDÜZEN’e konuşan Atakan, eşinin kardeşi Buğra İnanlı’nın istihdamının sona ermesiyle ilgili gerekli talimatı verdiğini aktarmış, daha fazla detaylı bilgi paylaşmamıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kayınbiraderi Buğra İnanlı’nın Telekomünikasyon Dairesi’ne geçici işçi statüsünde istihdamı için “sona erdirilmesi yönünde gerekli talimatı verdiğini” açıklamasına karşın, İnanlı’nın hala görevine devam ettiği öğrenildi.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın “aile bağı bilinmeden yapılan bir görevlendirme” dediği istihdamı da kendisinin onayladığı da ortaya çıkmıştı.

YENİDÜZEN’le paylaşılan istihdam belgesine e-imzalı onayın Bakan Tolga Atakan tarafından verildiği kayıtlarda yer almıştı.

Belgeye göre istihdam 15 Nisan 2019 tarihinde onaylanmıştı.

İstihdamla ilgili Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesi Müdürlüğü’ne dağıtım yapılmış, Telekomünikasyon Dairesi’ne de bilgi verilmişti.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Atakan’ın kayın biraderi Buğra İnanlı’yı Telekomünikasyon Dairesi’ne istihdam yaptığı, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Genel Başkanı Tamay Soysan tarafından doğrulanmıştı. Atakan’ın, teknik personel ihtiyacı olmasıyla ilgili sürekli gündeme gelen Telekomünikasyon Dairesi’ne kayın biraderini, herhangi bir Kamu Hizmeti Komisyonu Münhali olmadan, ‘geçici işçi’ statüsünden göreve alması, tepkilere neden olmuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kamuoyuna yansıyan iddialarının ardından sosyal medyada akraba istihdamıyla açıklama yapmış, bu istihdamın, “tamamen geçici süreli ve işçi statüsünde, ilgili birimlerce aranılan niteliklere bakılarak ve aile bağı bilinmeden yapılan bir görevlendirme” olduğunu iddia etmişti.

Atakan, benzeri uygulamaların tüm bakanlıklara bağlı dairelerde yapıldığını savunmuştu.

Atakan ne demişti?

“Telekomünikasyon Dairesi'nde duyulan teknik personel ihtiyacını karşılamak için zaman zaman yapılan tamamen geçici süreli ve işçi statüsünde, ilgili birimlerce aranılan niteliklere bakılarak ve aile bağı bilinmeden yapılan bir görevlendirme aile yakının istihdamı şeklinde kamuoyuna yansımış ve siyasi malzeme yapılmaktadır. Sadece bahse konu dairede değil diğer dairelerin işleyişlerinde de yoğunluk ve ihtiyaca göre gerekli dönemde hizmet vermek üzere geçici teknik eleman desteği alındığı bilinmektedir.

Göreve geldiğim günden itibaren hiçbir zaman gerek geçici işçi, gerekse dairelerin altyapılarında çalışacak dönemlik geçici teknik işçilerin alımında kişisel, ailesel ve/veya partisel çıkarlar çerçevesinde bir tercih veya müdahale talebim olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır.”

“Beni üzmüştür”

“Herhangi bir çıkar gözetilmeden, bir makam, mevki tahsisi olmadan, işçi olarak ve tamamen hizmet ve ihtiyaç odaklı yaklaşım çerçevesinde yapılan bu hizmet alımı ‘aileye torpil’ olarak algılandığından ilk mesai gününde gereği yapılıp akdin sonlandırılması üzere ilgili makamlarca gündemlenmiştir.

Kamuoyunda bu şekilde tartışılmak benden kaynaklı olmayan bir adımla dahi olsa beni üzmüştür. Şahsımı biraz tanıyanlar dahi ne benim ne de herhangi bir yakınımın kamu kaynağından beslenmeye, hatta bunu düşünce safhasına dahi getirmeye ihtiyacımız olmadığını ve buna tevessül etmeyeceğimizi çok iyi bilir.”