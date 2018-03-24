Bakan Şahali’den anlamlı ziyaret

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, ilerleyen yaşlarına rağmen halen çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerle bir araya geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Yaşlılar Haftası çerçevesinde ilerleyen yaşlarına rağmen halen çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan üreticileri ziyaret etti.

Bakan Şahali, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin verdiği bilgiler doğrultusunda Nergisli’den Turgut Yenağralı’yı, Boğaziçi köyünden Kemal Güzler’i, Dilekkaya’dan Hasan Karaca’yı ve Kırkkale’den Nadir Karşılı’yı ziyaret ederek, ülke tarımına ve hayvancılığına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Bakan Şahali bu çerçevede ilk olarak Nergisli köyünde yaşayan 1934 doğumlu Turgut Yenağralı’nın kapısını çaldı. Bakan Şahali, Yenağralı’nın “hizmettir mühim olan. İnsanlarımızı seveceksiniz, severseniz sevgi görürsünüz” şeklindeki nasihat içerikli görüşlerini dinledi.

İlerleyen yaşına rağmen traktör üzerinde…

Daha sonra Boğaziçi köyünde yaşayan 92 yaşındaki Kemal Güzler’i evinde ziyaret eden Bakan Şahali, ilerleyen yaşına rağmen Güzler’in halen traktörün başına geçerek üretim için emek harcamasından dolayı mutluluk duydu.

Şahali 12 yaşından itibaren hayvancılıkla uğraşan Dilekkaya sakinlerinden 1944 doğumlu Hasan Karaca’yı da evinde ziyaret ederek, Karaca ailesiyle kısa bir süre sohbet etti.

Son durak Kırıkkale

Bakan Şahali’nin son durağı Kırkkale idi. Kırkkale’de yaşayan 73 yaşındaki Nadir Karşılı ise halen çalışmaktan ve üretmekten mutlu olduğunu ifade etti. Şahali, Karşılı’ya yerli ürünlerin yer aldığı hediye paketini takdim ederek, üretim sevgisinin gelecek kuşaklara örnek teşkil etmesini diledi.