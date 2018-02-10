Bakan Şahali kaza geçirdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza saat 03:15 sıralarında, Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde MG 503 plakalı salon aracı Mağusa istikametine doğru kullanan Mağusa’da sakin 44 yaşındaki Şahali’nin, Korkuteli kavşağına 500 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre sağ tarafında bulunan orta refüje girip orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine aracının ön kısmı ile çarparak karşı şeride geçip yol içerisinde 2 takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Şahali kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Şahali'den 'iyiyim' mesajı...

Tarım Bakanı Erkut Şahali, geçirdiği trafik kazasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı, sağlık durumun iyi olduğunu ifade etti.

Şahali, birkaç gün dinlendikten sonra, Pazartesi günü görevinin başında olacağını da dile getirdi.

Şahali'nin açıklaması şöyle: Merakta olanlar için hemen söyleyim, iyiyim, ÇOK İYİYİM. Maalesef bir trafik kazası geçirdim. Deyim yerindeyse "ucuz atlattım". Tek tesellim, kendimden başka kimsenin malına ya da canına zarar vermemiş olmamdır. Alınması gerken bir ders vardı, aldım. Biraz dinlenip, Pazartesi günü görevimin başında olacağım. Arayıp soran, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim.