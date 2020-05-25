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  3. Bakan Pilli: "Toplam 24  test yapıldı, pozitif vaka yok"
Bakan Pilli: "Toplam 24  test yapıldı, pozitif vaka yok"

Bakan Pilli: "Toplam 24  test yapıldı, pozitif vaka yok"

Kıbrıs’ın kuzeyinde son 24 saatte 24 Covid-19 testti yapıldı. Pozitif vaka yok.

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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 24  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını açıkladı. 

25 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.063 

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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