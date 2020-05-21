Bakan Pilli: "Toplam 105 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 105 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 105 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin , Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara, gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına yapıldığını açıkladı.
Bakan Pilli'nin , 21 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 105
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 30.902
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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