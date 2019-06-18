BAKAN imzaladı

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın “aile bağı bilinmeden yapılan görevlendirme” dediği eşinin kardeşine yönelik ‘akraba istihdamı’nı kendi onayladığı ortaya çıktı. Bakan Atakan, geçici işçi statüsündeki istihdamı dün durdurdu.



YENİDÜZEN’e konuşan Atakan, eşinin kardeşi Buğra İnanlı’nın istihdamının sona ermesiyle ilgili gerekli talimatı verdiğini aktardı, daha fazla detaylı bilgi paylaşmadı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kayınbiraderi Buğra İnanlı’nın Telekomünikasyon Dairesi’ne geçici işçi statüsünde istihdamı için “sona erdirilmesi yönünde gerekli talimatı verdiğini” açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın “aile bağı bilinmeden yapılan bir görevlendirme” dediği istihdamı kendisinin onayladığı da ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’le paylaşılan istihdam belgesine e-imzalı onay Bakan Tolga Atakan tarafından verildi.

Belgeye göre istihdam 15 Nisan 2019 tarihinde onaylandı.

Telekomünikasyon Dairesi’nde görev yapmak üzere “Geçici İşçi Statüsü”ndeki istihdam 2019 mali yılsonuna kadar uygun görüldü.

İstihdamla ilgili Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesi Müdürlüğü’ne dağıtım yapıldı, Telekomünikasyon Dairesi’ne de bilgi verildi.



Atakan: Sona ermesi için talimat verildi



YENİDÜZEN’e konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Atakan, istihdamın sona ermesiyle ilgili gerekli talimatı verdiğini aktardı, daha fazla detaylı bilgi paylaşmadı.

Hatırlanacağı üzere; Atakan’ın kayın biraderi Buğra İnanlı’yı Telekomünikasyon Dairesi’ne istihdam yaptığı, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Genel Başkanı Tamay Soysan tarafından doğrulanmıştı.

Atakan’ın, teknik personel ihtiyacı olmasıyla ilgili sürekli gündeme gelen Telekomünikasyon Dairesi’ne kayın biraderini, herhangi bir Kamu Hizmeti Komisyonu Münhali olmadan, ‘geçici işçi’ statüsünden göreve alması, Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Genel Başkanı Tamay Soysan’ın tepkisine neden olmuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kamuoyuna yansıyan iddialarının ardından sosyal medyada akraba istihdamıyla açıklama yapmış, bu istihdamın, “tamamen geçici süreli ve işçi statüsünde, ilgili birimlerce aranılan niteliklere bakılarak ve aile bağı bilinmeden yapılan bir görevlendirme” olduğunu iddia etmişti.

Atakan, benzeri uygulamaların tüm bakanlıklara bağlı dairelerde yapıldığını savunmuştu.





Atakan ne demişti?

“Telekomünikasyon Dairesi'nde duyulan teknik personel ihtiyacını karşılamak için zaman zaman yapılan tamamen geçici süreli ve işçi statüsünde, ilgili birimlerce aranılan niteliklere bakılarak ve aile bağı bilinmeden yapılan bir görevlendirme aile yakının istihdamı şeklinde kamuoyuna yansımış ve siyasi malzeme yapılmaktadır. Sadece bahse konu dairede değil diğer dairelerin işleyişlerinde de yoğunluk ve ihtiyaca göre gerekli dönemde hizmet vermek üzere geçici teknik eleman desteği alındığı bilinmektedir.

Göreve geldiğim günden itibaren hiçbir zaman gerek geçici işçi, gerekse dairelerin altyapılarında çalışacak dönemlik geçici teknik işçilerin alımında kişisel, ailesel ve/veya partisel çıkarlar çerçevesinde bir tercih veya müdahale talebim olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır.”



“Beni üzmüştür”



“Herhangi bir çıkar gözetilmeden, bir makam, mevki tahsisi olmadan, işçi olarak ve tamamen hizmet ve ihtiyaç odaklı yaklaşım çerçevesinde yapılan bu hizmet alımı ‘aileye torpil’ olarak algılandığından ilk mesai gününde gereği yapılıp akdin sonlandırılması üzere ilgili makamlarca gündemlenmiştir.

Kamuoyunda bu şekilde tartışılmak benden kaynaklı olmayan bir adımla dahi olsa beni üzmüştür. Şahsımı biraz tanıyanlar dahi ne benim ne de herhangi bir yakınımın kamu kaynağından beslenmeye, hatta bunu düşünce safhasına dahi getirmeye ihtiyacımız olmadığını ve buna tevessül etmeyeceğimizi çok iyi bilir.”

