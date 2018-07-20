BAKAN DENKTAŞ, AV KORUCULARINA TOPLU SÖZLEŞMEYLE İŞ GÜVENCESİ SAĞLANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, av korucularının iş güvencesinin toplu iş sözleşmesiyle sağlanabileceğini söyledi
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Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Serdar Denktaş KKTC Avcılık Federasyonu’na bağlı olarak 2011 yılından beri görev yapan bir grup av korucusunu kabul etti.
Denktaş, görüşmede yaptığı konuşmada, av korucularının toplu sözleşme kapsamına alınmak suretiyle iş güvencelerinin sağlanabileceğini, bunun üzerinde çalışıldığını söyledi.
Korucular görüşmede, Av ve Yaban Hayatın Düzenlenmesi Yasası’nda tadilat yapılması ve iş güvencesi talebinde bulundu.
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