Bakan değişikliği, Meclis’in gündeminde

Turizm Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınarak yerine UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren’in getirilmesi Meclis’in bilgisine getirildi.

Meclis Genel Kurulu ‘görev değişimini’ ve neden olan ‘Karantinasız- özel izinli yolcular’ı konuşuyor.

Arıklı: “Başbakan koltuğunu korumak için ortağına her tülü tavizi verir”

Görev değişimine ilişkin söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, adeta ‘Belalı koltuk’ filminin vizyona girdiğini söyledi, Bakanlar Kurulu’nun bir hatasının ortaya çıktığını ve beklentinin de Başbakan’ın bu sorumluluğu üzerine alması olduğunu kaydetti.

“Hata üstüne hata yapılıyor. Günah keçisi bir bakan seçiliyor ve olay kapatılmak isteniyor” diyen Arıklı, özel izinli yolcuların geçtiği kapıdan bu güne kadar sadece TC Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın geçtiğini belirtti, “Peki Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın hiç suçu yok mu” diye sordu.

Gelen kişilere hiçbir muhaceret ve gümrük işlemi uygulanmadığını altını çizen Arıklı, İçişleri ve Maliye Bakanlığı’nın da sorumluluklarına işaret etti.

“Bu kadar derin suçu olan kişileri bir kenara iteceksiniz, sorumluluğu sadece Ünal Üstel’e yükleyip bu işi kapatmaya çalışacaksınız” diyen Arıklı, “Görülüyor ki Sayın Başbakan koltuğunu koruma uğruna ortağına her türlü tavizi vermeye hazır” dedi.

“Taban nasıl hazmeder, nasıl bir mide var bilmem. Sayın Sucuoğlu görevden alınmak istemiştir ama bunu hazmederek halen kendini görevden almak isteyen Başbakan’la birlikte çalışabilmektedir” diyen Arıklı, siyasetin bu kadar ‘laçkalaşmaması’ gerektiğini savundu.

DP Genel Başkanı Fikri Ağaoğlu, Kudret Özersay’ın UBP’ye ‘süreler tanıdığına’ işaret etti, tek tek isimler verilerek bu isimlerin görevden alınmasını talep ettiğini savundu

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ‘özel uçuşla’ gelenlere Bakanlar Kurulu’nun ‘olur’ verdiğine işaret etti.