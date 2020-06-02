Eski Tarım ve Doğal Kaynaklar ve CTP milletvekili Erkut Şahali, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un Geçitköy’deki baraj konusundaki açıklamalarına ilişkin bazı sorular yöneltti. Şahali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, barajı 70 gün arayla fotoğraf çektiğini ve su seviyesinin azaldığının gözle görülür olduğunu aktararak, Oğuz’un ateşle oynadığını ileri sürdü.

Şahali’nin yaptığı paylaşım şu şekilde;

“Bu sabah Tarım Bakanı'nı bir televizyon kanalında dinledim. Geçitköy Barajı'nda 9 milyon metreküp suyumuz kalmış diyor.

Geçtiğimiz yıl Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında aylık ortalama 3 milyon metreküp, üç ayda toplam 9 milyon metreküp su tüketmişiz.

Türkiye'den su getiren boruların tamiratında Ağustos sonu hedefleniyormuş ve yerel kaynaklardan da takviye yaptıklarından, su sıkıntısı yaşanmayacakmış ve "alarm zili" çalmaya gerek yokmuş!

Bazı sorular sormak lazım :

1- Geçtiğimiz yıla göre, üç ay için 9 milyon metreküp su ihtiyacımız varsa ve bizim de tam da bu kadar suyumuz kalmışsa, buharlaşmanın en yoğun olduğu döneme girerken "susuzluk tehlikesi" kapıda değil mi?

2- "Yerel kaynaklardan da takviye" yapılıyorsa ve bu nedenle susuz kalmayacaksak, bu yerel su da 2. 3₺ olarak mı fatura ediliyor?

3- Belediyelerin depo girişlerindeki sayaçlardan alınan bilgilere göre tüketilen su hesaplanıp fatura ediliyorsa, yerel su hesabı nasıl tutuluyor?

4- Yerel su belediyelerin depolarına girmeden dağıtılıyorsa, sağlık denetiminden geçiyor mu?

5-Yerel su belediyelerin depolarına sayaçtan geçip düşüyorsa, bu su için de Türkiye Cumhuriyeti'ne ton başına 2.3₺ ödeme mi yapılıyor?

6- Aylar önce uyardığımız halde, suyun tasarruflu kullanılması çağrısı yapmaktan kaçınmanın sebebi nedir?

Yukarıdaki görselleri aynı yerden, 70 gün arayla bizzat çektim. Barajdaki su seviyesindeki düşüş çok net olarak görülüyor.

Hal buyken, bakan ateşle oynuyor ama farkında değil.

Ne olur, siz fark edin ve SUYU TASARRUFLU KULLANIN❗”