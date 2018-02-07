Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 4’lü koalisyon olarak iyi bir diyalog ortamı oluşturduklarını, güzel bir trend yakaladıklarını ifade etti.

Maliye Bkanı Serdar Denktaş, Salih Sakallı başkanlığındaki Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

SAKALLI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı ziyarette yaptığı konuşmada, 40. hükümetin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, Bay-Sen’in de 40 yaşına girdiği anımsattı. Sakallı, “Umudumuz, 40. hükümetimizin, 40. yılını kutlayan sendikamız ile işbirliği halinde var olan sorunlarımızı çözüme ulaştırmasıdır. İnşallah 40. dönem hepimize uğurlu gelir” dedi.

DENKTAŞ

Bay-Sen’e hayırlı yaşlar dileyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, “İnşallah 40. Hükümet sizin de 40. yaş gününüzde 40 yılın derdi olan BRT Yasasını geçirir ve hepimiz rahatlarız” diye konuştu.

Ülkede 4’lü koalisyonun bir ilk olduğunu hatırlatan Denktaş, bu hükümetten umutlu olduğunu kaydetti.

Bugün, Tarım, Ulaştırma, İçişleri ve Turizn bakanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldiğini kaydeden Denktaş, tüm bakanlarla sorunların çözümüne yönelik işbirliğini sürdürdüklerini, tüm bakanların son derece hevesli, iş yapma azmi ile dolu olduklarını belirtti.

Denktaş, “Onların enerjileri, bizimde tecrübelerimiz birleşince ülkemizi mutlaka daha iyi bir noktaya götüreceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

4’lü koalisyon olarak iyi bir diyalog ortamı oluşturduklarının altını çizen Maliye Bakanı Serdar Denktaş; “Sayın Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve diğer Bakan arkadaşlarla güzel bir trend yakaladık. En büyük arzumuz bunun devamıdır” ifadelerini kullandı.