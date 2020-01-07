Bakan 49 milyon diyor, Maliye 25 milyon!

Maliye Bakanlığı ile Maliye Bakanı'nın yollara ayrılan kaynaklar konusunda yaptıkları farklı açıklamalar dikkat çekti.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2019 yılında yerel kaynaklardan yollara toplam 25 milyon TL aktarıldığını duyurdu. Fakat Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise 4 Ocak tarihli paylaşımında sadece 6 ayda 49 milyon TL yolllara aktarıldığını paylaşmıştı.

Maliye Bakanlığı, yol vergisi olarak bilinen Seyrüsefer (Ruhsat) ücretlerinin karayollarının iyileştirilmesi ve trafik yol güvenliğine aktarılması yönündeki talepler sonrası yeni bir açıklama daha yaptı.



“Yol yoksa seyrüsefer de yok” sosyal medya örgütlenmesi sonucu alınan eylem kararı öncesinde, Maliye Bakanlığı’nın peş peşe açıklamları dikkat çekiyor.



Maliye Bakanlığı’nın son açıklamasında hayat pahalılığı oranları, seyrüsefer artış oranları ve yol tamiri için ayrılan kaynak duyuruldu.



İşte Amcaoğlu ile Bakanlık arasındaki açıklama farkı:



Bakanlık, şu açıklamayı yaptı:

“Son günlerde bazı basın organlarında ve sosyal medyada, doğruyu yansıtmayan ve kamu oyunu yanıltmaya yönelik bazı haberler yayınlanmaktadır.

Kamu oyunun doğru bilgilenmesi ve vatandaşlarımızın doğruları bilmesi adına, 2013 yılından, 2019 yılına kadar, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) ile İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu hayat pahalılığı oranları , seyrüsefer artış oranları ve yerel kaynaklardan yol yapımı ile tamiri için aktarılan kaynak miktarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.”