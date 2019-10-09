‘Bak nasıl kafa keseriz’ dedi, öldürdü 28 YIL HAPİS YATACAK

Mahkeme başkanı oy birliği ile alınan kararda, Fevzi Şanverdi’nin cinayeti 184 promil alkol tesiri altında ve çocuk parkında işlediğine dikkati çekti. Sanığın pişmanlığı olmadığını anlatan mahkeme, kararda bu hususların ağırlaştırıcı olduğunu söyledi.

Şanverdi’nin cinayeti işledikten sonra polise verdiği ifadede “Ölmediyse çıkınca öldüreceğim, daha önce cezaevinde yatmışlığım var” savunmasını anımsatan mahkeme, kararda bunun da dikkate alındığını belirtti.

Mahkeme heyeti başkanı Füsun Cemaller, mahkum Fevzi Şanverdi’nin 35 yaşında olduğunu, 18 yaşından bu yana ülkede ailesi ile birlikte bulunduğunu, annesini ve kardeşinin ölümünden sonra sokaklarda yaşamaya başladığını, aşırı alkol aldığını ve banklarda uyuduğunu belirtti



Devrim DEMİR

Girne’de 2018 yılında bir internet kafede aşırı alkol etkisi altında tartıştığı Hasan Polat Sepetcioğlu’nu 3 yerinden bıçaklayarak öldüren Fevzi Şanverdi’nin davası dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı, Şanverdi 28 yıl hapse mahkum edildi.

Geride bıraktığımız haftalarda Doğu çiftinin cinayet davasında çıkan olaylar nedeniyle, polis dün mahkeme avlusu ve dışında geniş güvenlik önlemi aldı.

Özel Harekât ve Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube’de görevli polis ekipleri hazırda bulundu.

Yargıç Füsun Cemaller Başkanlığı’nda, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Ozankaya huzurunda görüşülen davada, Şanverdi aleyhinde ‘Taammüden adam öldürme’ suçu geri çekildi.

Şanverdi, ‘Adam öldürme’ ve ‘Kanunsuz bıçak taşıma’ suçlarından oy birliği ile suçlu bulunarak 28 yıl hapse mahkûm edildi.

184 promil alkollüydü

Oy birliği ile alınan kararı okuyan mahkeme başkanı Füsun Cemaller, cinayetin 1 Eylül 2018 tarihinde Girne’de Kordonboyu Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Cemaller, sanık Fevzi Şanverdi ve maktül Hasan Polat Sepetcioğlu’nun 1 Eylül tarihinde saat 04.40 sıralarında aşırı alkol tesiri altında tartıştıklarını kaydetti.

Şanverdi’nin 184 promil alkollü olduğuna dikkati çeken Cemaller, ‘etek giydirme’ kavgası sonucu cinayet işlendiğini ifade etti.

“Bak kafa nasıl keseriz”

Cinayetin çocuk parkında işlendiğine vurgu yapan başkan Cemaller, sanık ve maktulün aşırı alkollü olduğunu, görgü tanıklarının ifadelerinde Şanverdi’nin maktule, “Bak kafa nasıl keseriz, biz Hataylıyız” dediğini anımsattı.

Şanverdi’nin 23 Şubat 2018 yılında ‘Vahim zarar’ suçundan yargılanarak para cezasına mahkûm olduğunu ifade eden Cemaller, sanığın birçok sabıkası olduğuna değindi.

Banklarda, sokaklarda yaşıyordu

Başkan Füsun Cemaller, Fevzi Şanverdi’nin 35 yaşında olduğunu 18 yaşından bu yana ülkede ailesi ile birlikte bulunduğunu, annesini ve kardeşinin ölümünden sonra sokaklarda yaşamaya başladığını, aşırı alkol aldığını ve banklarda uyuduğunu belirtti.

Ceza takdirinde suçun ciddiyeti ve vahametinin değerlendirildiğini ifade eden Cemaller, cezalandırmadaki amacın benzeri suç işlemek için hareket edenlere caydırıcı cezalar vermek olduğunu kaydetti.

“‘Adam öldürme’ suçu toplumu infiale sürüklüyor”

Mahkemelerin, suçun tüm olgularını iyi süzdüğünü ‘adam öldürme’ suçunun cezasının ömür boyu hapislik olduğuna vurgu yapan Cemaller, yaşama hakkının en fazla değer atfeden hak olduğunu söyledi.

Bu tür suçların toplumu infiale sürüklediğini kaydeden başkan Cemaller, cinayetin bir kafede sözlü tartışma ile başlayarak çocuk parkında son bulduğunu belirtti.

“Tahrik yok alkol kararda ağırlaştırıcı oldu”

‘Tahrik’ hususuna da dikkati çeken Cemaller, bu tür davalarda müdafaa olabileceğini ancak suç tarihinde sanığın ruh halinin incelendiğini söyledi.

Cinayet davasında ‘tahrik’ bulgusuna rastlanmadığını kaydeden Cemaller, “Etek giydirme sözü yüzünden internet kafede başlayan kavga ile çocuk parkına gidilme noktasına kadar arada bir zaman oldu. Bu zaman içinde sanığın ruh hali de değerlendirildiği zaman tahrik bulgusu yapmamız yanlış olacak” dedi.

Cemaller, Fevzi Şanverdi’nin yüksek miktarda alkol aldığını o hali ile mesafe kat ederek çocuk parkına gittiğini ve maktulü orda görerek zafiyetinden yararlanarak bıçakladığını kaydetti.

Başkan, cinayet davasında oy birliği ile alınan kararda Şanverdi’nin aşırı alkollü olmasını kararda ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Mahkeme pişman olmamasını dikkate aldı

Girne Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, cinayetin çocuk parkında işlendiğine vurgu yaparak bunun ağırlaştırıcı bir unsur olduğunu dikkate aldıklarını belirtti.

Başkan, Şanverdi’nin cinayeti işledikten sonra, polise verdiği ifade de “Ölmediyse çıkınca öldüreceğim daha önce cezaevinde yatmışlığım var” savunmasını kararda dikkate aldıklarını söyledi.

Cemaller, sanığın suç profilinde ‘vahim zarar’, ‘ciddi darp’ sabıkları olduğuna vurgu yaparak, Şanverdi’nin şiddet eğilimli olduğunu belirterek, yargılandığı suçlardan 28 yıl hapse mahkûm edildiğini açıkladı.

Polis bir önceki cinayet kararında yaşanan kavgalar nedeniyle bugün Girne Kaza Mahkemesinde önlem aldı. Özel Harekât polisi ve Girne Cürümleri önleme Şubesi mahkeme etrafında güvenlik önlemi aldı.