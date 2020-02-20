“Bahis, slot, canlı casino hepsini oynattık”

Tanık G.K., “FEO Elegance 307 numaralı dairede Call-Center olarak işe başladım. Bu site kumar sitesiydi ve sanal bahislerin yanı sıra, casinoda oynanan slot ve canlı casino oyunları oynatılıyordu. Benim görevim panellerde Türkiye’de bulunan müşterilerimizi siteye davet etmekti.” Tanık U.C:T., “Yönetim departmanında Karen ve Mayla Hanım vardı, takma isimleriydi. Operasyon yapıldıktan sonra gerçek isimlerini poliste gösterilen resimler sonucu öğrendim. Sorumlum ise Alas ve Barış takma isimli olan iki kişinin de isimlerini tutuklanınca gazeteden öğrendim.”

Devrim DEMİR

Girne'deki yasa dışı ‘sanal bahis’ (bet) davası Girne Ceza Mahkemesi'nde yeni tanıklarla devam etti, tanıklar yaşadıklarını anlattı. Davada tanık sayısı 7 olurken, Başsavcılık bugün üç yeni tanığı daha mahkeme huzuruna çağırdı.

Tanıkların ikisi Dobra ve Kale Bet çalışanı biri ise şirkete iş yapan Mepaş Şirketi Direktörü oldu.

Kale Bet çalışanı U.C.T., takma isim ile işe başladığını, yönetim departmanında Karen ve Mayla isimli sorumluların gerçek isimlerini poliste gördüğü resimler sonucu öğrendiğini kaydetti.

Dobra Bet çalışanı G.K., iş yerinde takma isim kullandığını, panel üzerinden Türkiye’de müşterileri siteye davet ettiğini kendi takma isminin de ‘Berna’ olduğunu söyledi.

“İş karşılığı hesabıma 50 bin TL yattı”

Başsavcılığın beşinci tanığı Mepaş Şirket Direktörü M.H., oldu. Tanık M.H., şirketlerinde seramik satışı yapıldığını ve Akacan Holding’e iş yaptıklarını MDA Şirketi adı altında yaptığı iş karşılığı hesabına 50 Bin TL yatırıldığını mahkemeye aktardı.

“Mekânda iş anlaşması yaptık”

Altıncı tanık olarak kürsüye çıkan U.C.T., Savcı Senem Palabıyık Karayel’in sorularını yanıtladı. Tanık U.C.T., 2018 yılı ortalarında bir mekanda tanıştığı kod adı Alas isimli bir kişi ile tanıştıktan sonra Kale Bet isimli bahis sitesinde canlı destek olarak işe başladığını anlattı.

U.C.T., Kale Bet isimli iş yerinde önce evden çalıştığını daha sonra FEO Elegance sitesinde bulunan farklı dairelerde casino ve bahis oyunları yönettiğini bunun yanında hesap açma ve canlı destek işi de yaptığını söyledi.

“Yöneticilerin gerçek isimlerini poliste öğrendim”

Kale Bet sitesinde üç buçuk aya yakın çalıştığını ifade eden tanık U.C.T., sigorta ve lisans işlemlerini sorguladığını sonradan yapılacağı yanıtını aldığını kaydetti.

Tanık U.C.T:, “İnternette dijital para aktarımları için hesap açıyordum. Hesap ve canlı destek işlerinde oyuncuların sorunlarını çözüyordum. Takma ismim Teoman’dı. Üç zaman diliminde, çalışıyordum, maaşım 3 bin 300 TL’ydi. 2019 yılı Ocak ayı ortasında sigortam yapılamadığı için ayrıldım. Yönetim departmanında Karen ve Mayla Hanım vardı, takma isimleriydi. Operasyon yapıldıktan sonra gerçek isimlerini poliste gösterilen resimler sonucu öğrendim. Sorumlum ise Alas ve Barış takma isimli olan iki kişinin de isimlerini tutuklanınca gazeteden öğrendim.”

“Sitenin Akacan’a ait olduğunu köşkte öğrendim”

Kale Bet çalışanı U.C.T., Akacan'a ait köşke birkaç kez GSM hattı almak için para almaya gittiğini, orada, çalıştığı sitenin Bulut Akacan’a ait olduğunu söylediklerini kaydetti.



Parayı otoparkta bir görevliden aldığını ifade eden tanık U.C.T., maaşını Alas takma isimli sanık H.Y.G.’den aldığını ifade etti.

Sigorta ve lisansın MDA Şirketi üzerinden gösterileceğini kaydeden U.C.T., sigortası yapılmadığı için işten ayrıldığını söyledi.

Alacağına karşılık laptop

İşten ayrıldıktan aylar sonra polisin evinde arama yaptığını şahsına ait cep telefonunu ve Kale Bet’te alacağı olduğu için kendisine verilen laptopun emare olarak alındığını kaydeden U.C.T., kendisinin de sorgulandığını ancak tutuklanmadığını kaydetti.

Tekinay’ın sorularını yanıtladı…

Tanık U.C.T., savcılığın sorularını yanıtlamasının ardından, avukat Yusuf Tekinay’ın sorularını cevapladı. Tekinay köşkte Kale Bet’in kime ait olduğunu sordu.

Tanık U.C.T., para almak için gittiği köçşkte sitenin Bulut Akacan’a ait olduğunu tekrar etti.

Tekinay, tanığa işlerini nasıl yürüttüğü sorusunu yöneltti.

Tanık U.C.T., önceleri evden daha sonra FEO Elegance sitesindeki dairede kumar sitesini yönettiğini anlattı.

Tanık G.K.: “Türkiye’deki oyuncuları siteye davet ediyorduk”

Savcılığın yedinci tanığı Dobra Bet çalışanı G.K., oldu. Tanık G.K., işe nasıl alındığını ve ne iş yaptığını anlattı.

Bulut Akacan’ın çok samimi olduğu biri tarafından işe alındığını anlatan G.K., Mayıs ayı sonunda işe girdiğini, site genel müdürünün takma adının Barış, gerçek isminin ise sanık İ.Ö., olduğunu söyledi.

G.K:, “FEO Elegance 307 numaralı dairede Call-Center olarak işe başladım. Bu site kumar sitesiydi ve sanal bahislerin yanı sıra, casinoda oynanan slot ve canlı casino oyunları oynatılıyordu. Benim görevim panellerde Türkiye’de bulunan müşterilerimizi siteye davet etmekti. Vardiyalı çalışıyorduk, hepimizin tamla ismi vardı. Benim takma adım Berna’ydı. Deşifre olmamak için bu isimleri kullanıyorduk, orada çalışanların gerçek isimlerini gazetelerden öğrendim” dedi.

“Tutuklandığını gördüm”

Tanık G.K., “İş arıyordum bana Bulut abinin bahis sitesi var dediler ve işe aldırdılar” dedi.

Numaraların bulunduğu bir panel olduğunu ve bunun üzerinden müşterilere ulaşarak siteye davet ettiklerini kaydeden G.K., maaşının 3 bin 300 TL ve prim üzerinden olduğunu belirterek KKTC vatandaşı olduğu gerekçesi ile önceleri yatırım sorgulamadığını ancak daha sonra talepte bulunduğunu söyledi.

Sigortasız çalışmak istemediğini belirttiği zaman, her hangi bir şirket kurulumu olmadığı için yatırım yapılmayacağını öğrenince işten ayrıldığını kaydeden G.K., Kıbrıs numaralarının kullandıkları panellerde engelli olduğunu ancak C06 kodlu Kıbrıslı bir üyenin olduğunu ve siteye yatırım yaptığını kaydetti. Tanık G.K., “benimle iletişime geçerek kumar sitesine yatırım yapan şahsın bugün tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını gördüm” dedi.

Duruşma yeni tanıklarla bugün devam edecek…

Savcı Senem Palabıyık Karayel, yeni tanıkları mahkemeye çağırmak için gün talebinde bulundu.

Yargıç Meltem Dündar, savcılığın yeni tanıklarının dinlenmesi için davayı bugüne erteledi.