Bahçede fenalaştı, hayatını kaybetti

Bellapais’de dün 58 yaşındaki Tahir Turgay Özturgay, bahçesini suladığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Polis, Özturgay’ın ölümü ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

06.08.2018 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Beylerbeyi’nde sakin Tahir Turgay ÖZTURGAY (E-58), ikametgahının arka bahçesindeki ağaçları suladığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

07.08.2018 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde adı edilenin cesedi üzerinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.