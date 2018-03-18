Her sene İskele Piknik Alanında büyük bir coşkuyla kutlanan Newroz Bayramı gergin geçti. Polis gölgesi altında geçen Newroz Bayramı kutlamalarında zaman zaman tansiyon yükseldi, arbede yaşandı ve 8 kişi gözaltına alındı. Newroz Bayramı kutlamasına binlerce kişi katılırken, katılımcıların üstü ve çantaları piknik alanı girişinde polis tarafından didik didik arandı. Katılımcılar ara ara “Kürdistan faşizme mezar olacak”, “Baskılar bizi yıldıramaz” ve “Her yer Afrin, her yer direniş” şeklinde slogan attılar. Katılımcılar gün boyu halay çekti ve yakılan ateşin üzerinden atlayarak bayramlarını kutladı.

Güvenlik üst seviyede tutuldu...

Newroz Bayramı kutlamalarında yüzlerce polis görev yaparken sabahın erken saatlerinden etkinlik sonuna kadar güvenlik üst düzeyde tutuldu. Etkinlik boyunca sıkı güvenlik önlemi alan polis propaganda nitelikli şarkıların çalınmasını ve söylenmesini yasaklarken, yine polis emri ile kısa süreliğine piknik alanının elektrikleri kesildi. İskele Polis Müdürü Ahmet Beşerler ile Polis Genel Müdürü İkinci Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı da etkinlik boyunca görevliydi. Yaşanan ilk gerginlik üzerine katılımcıların Newroz Bayramını kutlayan İskele Polis Müdürü Ahmet Beşerler, elektriklerin geri geleceğini söyleyerek katılımcılardan propaganda içerikli şarkıların çalınmamasını ve propaganda içerikli sloganların atılmamasını isteyerek gerginliği giderdi.

Polisten müdahale…

İskele Piknik alanına “Newroz Piroz Be” yazılı pankart ve sloganlar eşliğinde Lefke Avrupa Üniversitesi’nden gelen bir grup katılımcıya polis müdahale etti. Polis, katılımcılara bu şekilde piknik alanına giremeyeceklerini söyleyerek, ellerindeki pankartı bırakmalarını istedi. Polis engeliyle karşılaşan katılımcılar pankartı bırakarak “Baskılar bizi yıldıramaz” şeklinde slogan atıp piknik alanına girdi.

8 kişi yaka paça gözaltına alındı…

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği etkinlikte 8 kişi gözaltına alındı. Sabah ilk gerginlik ve arbede polisin görevine engel olan 2 kişinin gözaltına alınmasıyla yaşandı. Etkinlikte çıkan ikinci gerginlik ve arbedenin ise bir katılımcının Erdoğan’a yönelik diye slogan atmasıyla başladığı öğrenildi. Slogan atan katılımcı, polis tarafından engellenmek istenirken polise direndi ve arbede yaşandı. Polise direnen ve polis tarafından yere yatırılan katılımcı “Burada işkence var” diye bağırdı. Polis tarafından etkisiz hale getirilen katılımcı polis arabasına yerleştirilmek istenirken, birkaç katılımcı da polise müdahale etmeye çalıştı. Polise müdahale etmeye çalışan kişiler de gözaltına alınarak İskele Polis Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Erhürman “Üç isim polise şiddetli karşı koymak iddiasıyla bugün mahkemeye çıkarılacak”

Başbakan Tufan Erhürman, İskele'deki kutlamalarda tutuklanan kişilerle ilgili Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'nu makamına çağırarak görüştü.

YENİDÜZEN'in sorularını yanıtlayan Erhürman, gün boyunca Polis Genel Müdürü'nden bilgi aldığını da belirterek, "Üç isim polise şiddetli karşı koymak iddiasıyla bugün mahkemeye çıkarılacak" dedi.

Erhürman, kitap okumak nedeniyle herhangi bir tutuklama ya da göz altı olmadığını, ancak, kitap dağıttığı için polisin tuttuğu isimleri de serbest bıraktığını belirtti.



Erhürman, YENİDÜZEN'e şu bilgileri verdi:

"Polis Genel Müdürü sayın Süleyman Manavoğlu ile gün boyunca irtibat halindeydik, saat 18.00'de Başbakanlık'ta görüştüm. İskele'de bugün polisin verdiği bilgiye göre 1.550 kişinin katıldığı bir kutlama oldu. Bu kutlama sırasında biri KKTC yurttaşı toplam 8 kişi tutuldu ve İskele Karakolu'na götürüldü. İki isim dava okunmadan serbest bırakıldı. Kitap okumak gibi bir gerekçe söylenmedi ancak kitap dağıttığı için tutulduğu bilgisi verildi, ancak, bu isimler hiçbir dava okunmadan serbest bırakıldı. Üç isim de bu akşam aleyhlerine dava okunarak serbest bırakılacak. Diğer üç isim, yarın mahkemeye çıkarılma ihtiyacı hissedildi, polisin iddiası, şiddetli mukavemet gösterildiği yönündedir. Polisin yoklama yaptığı sırada bir kişinin kaçmaya başladığı, polisin bu kişinin peşine düştüğü, bu sırada hem bu kişinin hem de beş kişinin polise şiddetli karşı koyduğu söylenmiştir. Polisin elinde görüntüler olduğu bilgime getirildi, bu tutuklamaların da buna göre yapıldığı bana söylenmiştir. Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'yla gün boyunca görüştük. Bu gelişmelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Başbakan Tufan Erhürman, ayrıca sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

"İskele Piknik alanındaki Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylar konusunda gün boyu Polis Genel Müdürümüz Sayın Süleyman Manavoğlu ile irtibat halinde olduk. Saat 18:00 itibarıyla da Sayın Manavoğlu ile Başbakanlık'ta yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdik. Gün içinde biri KKTC vatandaşı olmak üzere sekiz kişi çeşitli sebeplerle gözaltına alınarak İskele Polis Karakolu'na götürüldü. Bunlardan kitap dağıtma gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişi, aleyhlerinde herhangi bir dava okunmaksızın serbest bırakıldı. Geriye kalan altı kişi polise çeşitli derecelerde mukavemet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Bunlardan daha hafif derecede mukavemet ettiği saptanan üçünün, aleyhlerinde dava okunarak bu akşam itibarıyla serbest bırakılması bekleniyor. Daha ağır fiili mukavemet dolayısıyla gözaltına alınan üç kişinin ise yarın sabah mahkemeye çıkarılıp teminatla serbest bırakılması gündemde. Polis Genel Müdürlüğümüz konuyla ilgili değerlendirmelerini olay yerinden aldığı bant kayıtlarını da dikkate alarak yapmaya devam ediyor. Daha ayrıntılı açıklamayı hafta içinde yapacağım. Ancak kamuoyunun konuyla ilgili doğrudan bilgi eksikliği yaşamaması için bu akşam itibarıyla bu açıklamayı bu ortamdan yapmayı gerekli gördüm."