‘Bahar Pikniği’nde stres attılar

Near East Bank ve iştirakçileri, çalışanların iş yükünü, stresini azaltmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek adına geleneksel Bahar Pikniği düzenledi.

Taşkent piknik alanında düzenlenen etkinliğe, Near East Bank, Near East Technology, Near East Investment, Dorana Turizm LTD, Near East Hayat ve Near East Sigorta personel ve ailelerinin katılımıyla coşku dolu eğlenceli anlar yaşandı. Near East Bank ve iştirakçilerine özel hazırlanan etkinliğe yaklaşık 800 kişi katılarak, kaynaşıp birlikte eğlenme fırsatı buldular.

Etkinlikte, hem yetişkinlere hem de çocuklara özel olarak hazırlanan Golden Band Cyprus bando takımı, palyaço gösterisi, tavla turnuvası, ip atlama etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Dj performansı ile doğal, temiz havada güzel bir aile ortamının olduğu piknikte çalışanlar bir çalışma yılının stresini attı.

Personelin yoğun iş ortamından uzaklaşarak aileleri ile birlikte keyif dolu bir gün geçirdiği pikniği organize eden Near East Bank İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Özge Yılmaz Ciğerci, “ her yıl birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla böyle bir etkinlikte bir araya gelerek iyi bir gün geçirmeye özen gösteriyoruz ” dedi. Ciğerci, her anlamda birlikte çalıştığımız insanlarla dayanışmanın yanı sıra birlik ve beraberliği artırmaya özen gösterdiklerini belirterek, katılan herkese teşekkür etti.