Bağzıbağlı: “Dün 578 kişi geldi”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, dün ülkeye 578 kişinin giriş yaptığını açıkladı, gelen kişiler karantinaya alındığını söyledi.

Bağzıbağlı, Girne Limanı’ndan 447, Mağusa Limanı’ndan 86 asker, 20 asker ailesi ve 25 sivilin geldiğini kaydetti. Bağzıbağlı, gelen tüm kişilerin, Sağlık Bakanlığı’nın onayında olduğunu ve tüm tedbirlerin alındığını savundu.

‘Kontrollü gelişler olacak’

Askeri gelişlerle ilgili bilgi veremeyeceğini dile getiren Bağzıbağlı, pey der pey olarak kontrollü gelişler olacağını kaydetti.

Müsteşar Bağzıbağlı, Ulaştırma Bakanlığı’nın sefer işlemleri konusunda rol oynadığını, ülkeye kimin nasıl gelebileceğine ise Bakanlar Kurulu tarafından karar verildiğini hatırlattı.

Bağzıbağlı, sağlık için gereken önlemlerin alındığından şüphe duymadığını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı Genç TV’ye konuk oldu.

Bağzıbağlı, biçerdöver operatörlerinin, sıradan bir traktör kullanan kişiden daha nitelikli işgücü olduğunu ifade ederek, bu nedenle spesifik işçilere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yurtdışına tek yön olarak gitmek isteyen kişiler olduğunu belirten Bağzıbağlı, kararın ise tamamen Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olduğunu, yakın zaman için bir uçak veya gemi seferinin bulunmadığını kaydetti.

Netleşmiş hiçbir sefer olmadığını, bilet fiyatlarına yönelik de net bir tutar bulunmadığını söyledi.

Özel bir sağlık nedeniyle güneye gidip gelmek durumunda olan kişilerin, tamamen Sağlık Bakanlığı ile istişare etmesi gerektiğini belirtti.

Araç Kayıt Dairesi’ndeki yoğunluğa müdahale edildiğini ve kontrole alındığını söyleyen Bağzıbağlı, gerekli tüm tedbirlerin alındığını savundu, halkın ise mesafe kuralına uymadığını dile getirdi.