BAĞLIKÖY’DE YANGIN
Bugün saat 14:30 sıralarında, Yukarı Bağlıköy'de rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hatlarının birbirine temas etmesi sonucu yangın meydana geldi
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Polisten yapılan açıklamaya göre, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altında alındığı ve soğutma çalışmaları devam ettiği ifade edildi. Ayrıca çıkan yangın sonucunda, Fedai Küçük'e ait dört dönümlük arazi içerisinde bulunan 3 badem, 29 okaliptüs, 2 incir, 4 alıç ve 1 harup ağacı ile evinin dış kısmındaki plastik su tesisatı yanarak zarar görürken, Besime Özateş'e ait evin avlusunda bulunan 1 zeytin, 1 zerdali, 1 badem, 2 nar ağacı ve Cemal Softa'ya ait iki dönümlük arazi içerisinde bulunan 3 adet zeytin ağacı yanarak zarar gördüğü de vurgulandı.
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