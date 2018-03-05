Bağlıköy’de köy düğünü

“Bağlıköy 5. Geleneksel Eko Gün”, pazar günü yapılıyor.

Köy meydanında yer alacak etkinlik, saat 10.00’da başlayıp 18.00’e kadar sürecek.

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte köy kültürü canlandırılacak; geleneksel tatlar sunulacak; doğa yürüyüşü, sanat etkinliği ve gün boyunca eğlence programları düzenlenecek.

KONUKLARIN DA KATILACAĞI KÖY DÜĞÜNÜ CANLANDIRILACAK

Etkinlik saat 10.00’da köy meydanında açılış konuşmalarıyla başlayacak. Konuşmaların ardından, keman dinletisi sunulacak. Eko Gün etkinliğinde, konukların da katılımının sağlanacağı geleneksel köy düğünü canlandırılacak, konserler verilecek, çocuklara yönelik programlar yer alacak.

Rehber eşliğinde yapılacak doğa yürüyüşü saat 11.15’te etkinlik alanından başlayacak. Yürüyüşe katılacaklar, Bağlıköy’ü ve çevresindeki manzarayı izleme olanağını elde edecekler.

Eko Gün etkinliğinde, saat 11.15’ten itibaren GASAD, SEÇDER, Lefke Belediyesi Halk Dansları ekibi gösterisi sunacak, çocuklar için etkinlikler düzenlenecek.

Grup Baria’nın saat 14.30’da, Müzik Yolcuları’nın ise 16.00’da konser vereceği etkinlikte, Cittaslow (sakin şehir) ünvanlı belediyeler Lefke, Mehmetçik ve Yeniboğaziçi Belediyelerinin katılımıyla Cittaslow tanıtılacak, el emeği ürünler sergilenecek.