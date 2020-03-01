“Bağış kampanyası başlatıyoruz”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, basın açıklaması yaparak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki yangından çıkan hasara yönelik konuştu, bağış kampanyası başlatılacağını kaydetti.

Hastanenin açılması için haftasonu hasar tespitine yönelik ön çalışmanın bittiğini belirten Pilli, tüm cihazların teknik uzmanlarının çağrıldığını ifade etti. Yarın hastanede ayaktan tanı, poliklinik, röntgen ve göğüs hastalıkları servisi, diyaliz ile enfeksiyon hastalıkları servisinin, onkolojinin ve nükleer tıp merkezinin, thalassemia ve diyabet merkezinin hizmet vereceğini açıkladı.

Salı günü ise tamamen yanan anjiyo, kardiyovasküler cerrahi bölümü ve yoğun bakım dışında tüm bölümlerin açılacağını belirtti.

Çarşamba ise ameliyathanenin de hizmet vereceğini dile getirdi.

Bugün acil hastaların Yakın Doğu ile Kolan Hastanesi’ne başvurmaya devam edeceğini bildirdi.

Kamu hastanelerinin personellerinin güçlendirildiğini ifade eden Pilli, yangın sonrası Girne’ye 6 hastanın nakledildiğini, Mağusa’ya 16 hastanın sevk edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Pilli, YDH’de 16 kişinin yoğun bakımda, serviste 32 kişinin olduğuna, 10 kişinin ise Kolan’da olduğunu ifade etti.

Pilli, “Gerek yurtiçinden gerek yurtdışından birçok kişi bize yardımda hazır olduğunu gösterdi. Telsim ile KKTCELL ile bir anlaşma yaparak SMS karşılığı bağış başlatacağız. Bugün hastanemizde 160 kişi çalışmaktadır. Toplumumuzdan bağış yapmak isteyen kişiler için yarın bir bağış kampanyası başlatacağız ve iki bankadan hesap açacağız. Yarın tekrar açıklama yapacağız” şeklinde konuştu.