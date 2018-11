‘Bağış’ diyerek, iş insanlarını dolandırıyorlar

VİCDANLARA OYNUYORLAR… Dolandırıcılar ‘Belediyedeki bir personelin kızının lösemi hastası olduğu, kendisine uygun ilik bulunduğunu, tedavi için 600 bin TL’ye ihtiyaç olduğunu, tedavinin 300 bin TL’sini belediyenin karşıladığını’ söylerken, ‘geriye kalan 300 bin TL için de duyarlı iş insanlarından gelecek yardımla karşılayacaklarını’ belirtip para talep ediyor…

Bugüne dek, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LTB As Başkanı Akın Aktunç, Girne Belediyesi As Başkanı Hakan Onurlu ve Girne Belediyesi Yedek As Başkanı Ziya Egemen Sencer’in adının kullanılarak ‘bağış istendiği’ ortaya çıktı…

“Ziraat Bankası İBAN NO: TR 59 0001000856716108655001 hesap numaralı Fuat Uçar” adına açılmış banka hesabına ‘bağış’ yapılmasını istenen dolandırıcılık meselesi polise intikal etti…

Didem MENTEŞ

Ülkede türeyen yeni bir çeşit dolandırıcılıkla, bir takım şahısların bazı belediye başkanları ve as başkanlarının adını kullanarak ‘yardım’ topladığı ortaya çıktı.

Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen dolandırıcılık olayında, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LTB As Başkanı Akın Aktunç, Girne Belediyesi As Başkanı Hakan Onurlu ve Girne Belediyesi Yedek As Başkanı Ziya Egemen Sencer’in isimleri kullanılarak ‘bağış’ talep edildi.

Dolandırıcılar aradıkları iş insanlarına; “belediyedeki bir personelin kızının lösemi hastası olduğu, kendisine uygun ilik bulunduğunu, tedavi için 600 bin TL’ye ihtiyaç olduğunu, tedavinin 300 bin TL’sini belediyenin karşıladığını, geriye kalan 300 bin TL için de duyarlı iş insanlarından gelecek yardımla karşılayacaklarını” söylüyorlar.

Dolandırıcılar, “Ziraat Bankası İBAN NO: TR 59 0001000856716108655001 hesap numaralı Fuat Uçar” adına açılmış banka hesabına ‘bağış’ yapılmasını iş insanlarından talep etti.

İnternet aracılığıyla belediye hattına bağlanıyorlar

Belediye yetkililerinden elde edilen bilgiye göre, bir ay önce Girne Belediyesi’ne ait telefon hattına internet aracılığıyla bağlanarak iş insanlarını arayan dolandırıcılar, önceki gün kontörlü bir cep telefonu hattından arayarak şahıslara ulaştı.

Dolandırıcılar ile telefonda konuşan bir iş insanını, kendisini arayan şahısın şivesinin farklılığı şüphelendirdi… Dolandırıcılığa adları karışan yetkili isimler, konuyu polise intikal ettirdi.

Polis Basın Subaylığı, konuyla ilgili şikayetlerin geldiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

YENİDÜZEN, dolandırıcılık olayına adı karışan yetkili isimleri ve dolandırıcılar ile telefonda konuşan 2 iş insanı ile görüştü.

LTB Başkanı Harmancı:

“Bağış için bizim yetki verdiğimi söylüyorlar”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bir belediye personelinin çocuğu kanser olduğu iddiasıyla, bazı şahsıların, kendisinin ve as başkan Akın Aktunç’ın adını kullanarak ‘bağış’ toplamaya çalıştığını söyledi.

Harmancı, “Kontörlü hattan arayan bir şahıs, bir personelimizin çocuğunun kanser olduğunu, belediyeden 300 bin TL çıkardığımızı, eksilen bir miktar para olduğunu, bu parayı tamamlamak için çalışma yaptığımıza dair, benim ve as başkanımızın yetki verdiğini söyledi” dedi.

LTB As Başkanı Akın Aktunç’un dün polise şikayetçi olduğunu belirten Harmancı, meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Soruşturmayla ilgili polis ile görüştüğünü aktaran Harmancı, polisin hesap numarası gibi bazı izlere ulaştığını ve takibe devam ettiğini öğrendiğini dile getirdi. Harmancı, Bizi tanıyan birileridir, uzaktan olmaması gerekir. Bu maraton sonrasında da insanların dayanışma, paylaşan ruhunu kullanıyorlar. LTB bu konulara duyarlı gibi bir su istimal yapmaya çalışıyorlar” dedi.

LTB As Başkanı Aktunç:

“Adımı kullandıkları için çok rahatsızım”

LTB As Başkanı Akın Aktunç, kendisinin adını kullanarak tanıdıkları bazı iş insanlarından ‘yardım’ adı altında para talep edildiğini belirterek, polise suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Bir taraftan benim bir taraftan belediye başkanının ismi kullanarak belediyede çalışan biri için acil olarak bizim adımıza para istiyorlar. Aradıkları zaman telefona bir kadın çıkıyormuş ve ‘ben başkanın sekreteriyim’ diyerek para talep ediyorlar. Bu kişiler iş adamlarını arıyorlar. Genelde uzaktan dahi olsa bizi tanıyanları arıyorlar. Ben dün sabah durumu öğrendiğimde polise gittim. Polis yetkilileri ile konuşup gerekli şikayetimi yaptım. Bir telefon numarası vardı, polise onu verdim ama maalesef kontörlü hat çıktığı için bulamadılar. Ama akşam (önceki ) yine ismimizi kullanarak devam etmişler. Bugün yine başkaları aranmış. Bu iş büyüdü… Ben açıkçası çok huzursuz oldum. Polisin ilgilendiğini biliyorum ama şuana kadar herhangi bir sonuç çıkmadı. Bizim ismimizi ve hasta kişileri de kullanarak böyle bir şey yapmaları resmen dolandırıcılıktır. İnşallah yakalanırlar da biz de toplumda rahatlar.

Girne Belediyesi As Başkanı Onurlu:

“ 1 ay önce IP hattıyla aradılar, sonra cep telefonundan”

Girne Belediyesi As Başkanı Hakan Onurlu da konu dolandırıcıların 1 ay önce internet üzerinden belediyenin hattıyla iş adamlarını arayarak kendisinin adını kullanıp yardım istediklerini, konuyu polise bildirdiklerini söyledi.

Onurlu, şunları aktardı: “1 aydır bu mesele söz konusudur. Bu şahıslar, telefonla arıyorlar, aradıkları numara belediyenin numarası olarak görülür. Kendisini ‘merhaba adım Hakan Onurlu belediyenin as başkanıyım. Girne Belediye Başkanı da yanımda, onun da çok selamları var’ diyorlar. Lösemi hastası bir çocuk vardır, gerekli ilik İstanbul’da bulunmuştur ama çok pahalıya mal oluyor. Yarısını biz belediye olarak karşılıyoruz, geriye kalan yarısını da sizin gibi duyarlı iş adamlarından gelecek olan bağışlarla karşılamayı düşünüyoruz. Biz size bir hesap numarası verelim, bir düşünün yapabileceğiniz kadar bir yardım yapın’ diyorlar. Son olarak da dün başka bir cep numarasıyla ulaşmaya başladılar. Cep numarası kontörlüdür. Polise bu numarayı verdim. Polis o telefondan aradı ve ilgili birini de buldu. Polis ‘ödemeyi nereye yapabiliriz’ diye sordu. Aradıkları belediye numarası pek kullanılmayan bir numaraydı ama santralde kayıtlıdır. Anında numaranın soketini Telefon Dairesi’nden çıkarttık. Soketini çıkarmamıza rağmen yine aynı numara ile tekrardan aynı şahsılar 1-2 saat içerinde arandılar. Soket çıktı, bu da gösteriyor ki Telefon Dairesi üzerinden, normal hattan değil internet üzerinden IP hattıyla arıyor ve istediği numarayı gösteriyor. Belediyenin numarası çıktığından dolayı kişiler geri aradığında belediyenin santrali çıkıyor. Bu kişiler daha çok beni tanıyan arkadaşlarımı aradığı için biliyorum, bu kişilerin ‘doğu şivesi’ ile 60 yaşının üzerinde bir sese sahip olduklarını söyledi. Muhtemelen parasını kaptıran kişiler var ki bu dolandırıcılar 1 aydan sonra yeniden bu işe başladılar”

Girne Belediyesi Meclis üyesi Sencer:

“Polise şikayette bulunduk”

Girne Belediyesi Yedek As Başkanı Ziya Egemen Sencer ise kendisinin ve as başka Hasan Onurlu’nun adını kullanarak yardım toplandığın, dün sabah polise suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Kendi adını kullanarak Girne Kaya İnşaat’taki birinden de ‘yardım’ istendiğini öğrendiğini söyleyen Sencer, As Başkan Hakan Onurlu’ya bir ses kaydı gönderildiğini, bu kayıtta konuşan kişinin ‘doğu şivesine’ hakim olduğunu duyduğunu ifade etti.

Sencer, “As Başkan Hakan Onurlu ile benim adımı kullananlar oldu. Bana Girne Kaya İnşaat’tan biri geldi ve yardım etmek istediğini söyledi. Ben de ‘ne yardımı’ diye sordum. ‘dün konuştuk sizinle’ dedi ama ben hatırlamadığımı söyledim. Meğerse adamı belediyenin sekreteriymiş gibi aradılar. ‘Sizi Ziya beye bağlıyoruz, sizinle konuşmak ister’ dediler. Ve benim adımla birine bağladılar. Ben ‘personelimizden birinin çocuğu kanser hastasıdır, onun için maddi destek toplarız’ diyerek maddi talepte bulunmuşum. Bana söyleyen adama böyle bir şey olmadığını söyledim ve dikkatli olmaları konusunda uyardım. Bu arada bu kişilerin aradıkları biri iş adamıydı ve onun telefonunda ses kaydı vardı diye konuşulanları kaydetti. Bu kayıtları Hakan Onurlu’ya gönderdiler. Polise bu sesleri dinlettik ve suç duyurusunda bulunduk. Ses kaydında konuşan kişi Hakan Onurlu’nun adını kullanarak konuşuyordu, bu kişinin şivesi doğu kökenli birine aitti” şeklinde konuştu.

İş insanı Esenboğa:

“ 3-4 kez aradılar rahatsız oldum”

Dolandırıcıların aradığı iş insanlarından Hüseyin Esenboğa, LTB As Başkanı Akın Aktunç’un ismini veren şahısların kendisinden yardım adı altında para talep ettiğini ancak LTB Meclis Üyesi Tolga Ahmet Raşit’i arayarak böyle bir olayın söz konusu olmadığını öğrendiğini belirtti.

Esenboğa, şunları aktardı: “İlk önce ofisi aradılar. Ofisten telefonu açan kişiye bir şey söylemediler sadece ‘belediyeden aradıklarını ve direktörünüz bizi arasın’ diye bir şey söylediler. Ben de ofise geldim aradım, sosyal bir konu olduğunu söylediler. Bunun üzerine, belediyede çalışan birinin çocuğunun ilik nakli olması gerektiği ve İngiltere’de uygun ilik bulduklarını söylediler. 600 bin TL’ye ihtiyaç olduğunu, bu paranın 300 bin TL’sini belediyenin karşıladığını geriye kalan 300 bin TL’yi de Lefkoşa’ya bağlı özel şirketlerden toplayıp bir hayır işi yapmak istediklerini söylediler. Bana da ‘yardımcı olur musunuz’ diye soruldu. Ben de ‘biz de yardımcı oluruz’ dedim. Yalnız gün içinde 3-4 defa arayınca beni rahatsız oldum. LTB Meclis Üyesi Tolga Ahmet Raşit’de yeğenim olduğu için direk onu aradım. LTB As Başkanı Akı Aktunç’un beni aradığını ve böyle bir şey talep ettiğini söyledim. Tolga abi öyle bir şey olmadığını söyledi. Bu şahıslar bugün(dün) arayacaklarını söylediler ama aramadılar. Para aktaralım diye hesap numarası verdiler”

İş insanı Dinçer:

“Beni arayan farklı bir şivesi vardı”

İş insanı Mustafa Dinçer ise kendisini Girne Belediyesi As Başkanı Hakan Onurlu’nun adını vererek arayan şahısın farklı bir şive ile konuştuğunu belirterek, bu durumun doğru olup olmadığını öğrenmek için konuyu Onurlu’ya bildirdiğini söyledi. Dinçer, “Beni arayan şahıs, “merhaba belediye meclis üyesi Hakan Onurlu, sayın başkanım da burada size selamları var’ dedi. Ben, Hakan beyi çok yakından tanıyorum. Beni arayan şahısa, ‘Hakan Onurlu olup olmadığını yoksa onun adına arayan birimi’ diye sordum. Telefondaki şahıs ısrarla ‘Hakan Onurlu’ diye karşılık verdi. Bana banka hesap numarası vermeyi teklif etiler. Ankara’da tedavi gören Ahmet bey diye birisinin kızının hasta olduğunu, bunun tedavisinin bir kısmını belediye karşılayacak geriye kalan yarı masrafları da iş adamlarından toplamaya çalışıyorlarmış diye bir girişimde bulunuldu. Böyle bir durumda niyet belli ve hemen arkadaşım Hakan Onurlu’yu aradım konuyla ilgili kendisini bilgilendirdim. Onlar gereğini yaptılar” dedi.