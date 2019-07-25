Bağımsızlık Yolu : Temel haklar gasp edildi

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Örgütü, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan mali protokolü ve eğitim mutabakatını protesto etmek amacıyla bugün Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre ilk sözü alan Lefkoşa Bölgesi Örgütlenme Sorumlusu Cansu N. Nazlı, halkın kamusal eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, iletişim gibi temel haklarının gasp edildiğini savundu.

Nazlı, UBP- HP Hükümeti’nin eğer bütçe için kaynağa ihtiyacı varsa özel üniversite, özel hastane, inşaat şirketi, market zincirleri, lüks otel ve casino sahipleri gibi ultra zenginlerin vergilendirilerek finansman sağlanabileceğini ileri sürdü.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Mali Sorumlusu Evren Cem, Lefkoşa Bölge Örgütü adına basın bildirisini okudu.

Bildiride, yıllardır ekonomik paket ve mali protokol adı altında Kıbrıs türk halkının haklarının gasp edildiği savunuldu.

Mali protokol ile, Telekomünikasyon, limanlar, Elektrik Kurumu, kooperatifler gibi stratejik öneme sahip kurumların ‘kamu-özel iş birliği’ kisvesiyle özelleştirilerek Kıbrıs Türk halkının tamamen iradesizleştirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Bildiride eğitim mutabakatı da eleştirilerek, yerel kitabevlerini bilinçli bir şekilde dışlayarak Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenen kitap etkinlikleri ve son olarak Mağusa’da açılan kitabevinin kültür yaşamının dokusunu bozmak için yapılan hamlelerden bazıları olduğu iddia edildi.