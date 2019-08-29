Bağımsız Gençlik Platformu yönetimini belirledi

İlk seçimini gerçekleştiren Bağımsız Gençlik Platformu, yönetim kurulu üyelerini dün belirledi, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aran getirildi.

Salt çoğunluk ile Bağımsız Gençlik Platformu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aran, Genel Sekreterliğe Yiğit Can, Faal Üyeliklere Adnan Öznahit ve Berke Cansoy getirilirken, Mali Sekreter Oğuz Dağlı, Örgütlenme Sorumlusu Berk Özanlar, Sosyal Faaliyet Sorumlusu Pınar Abuş ve Basın Sözcüsü ise Eda Türkeş seçildi.

İlk seçimini dün Lefkoşa’da gerçekleştiren platform, toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Toplantıda ilk sözü alan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aran, platforma yöneltilen bazı eleştirilere yanıt verdi. Platformun siyasi statü taşıyan herkese eşit mesafede durmaya devam edeceğinin altını çizen Aran, “Siyasiler ile görüşmemizi eleştirenler var, biz bu yola çıkarken herkesi kucaklayacağımızı, siyasi statü taşıyan herkese ise eşit mesafede olacağımızı söylemiştik ve bunun arkasındayız. Bugüne kadar üç siyasi parti yetkilisinden bize görüşme talebi geldi henüz ikisi ile görüştük bunları da açık bir şekilde basına duyurduk bir sonraki ise yakın bir zamanda olacak onu da aynı şekilde duyuracağız. Görüşme talebi kimden gelirse gelsin hangi kesimden olursa olsun kapımız herkese açıktır. Gençlerin sorunlarını çözmemiz için yetkililerle yani siyasilere sesimizi duyurmamız gerekiyor ve bunu yavaş yavaş yapmaya başladık devamı da gelecektir.” dedi.